Auns

Auniem šodien gaidāms kāds brauciens, kas lieliski izdosies. Vairāki šīs zīmes pārstāvji brīnišķīgi pavadīs laiku ar tuvajiem un mīļajiem, ko atcerēsies ilgi. Darbā gaidāmas nelielas, bet perspektīvas pārmaiņas.

Vērsis

Par savu vēlmi visu un vienmēr risināt pastāvīgi un ātri dažkārt nākas maksāt. Bet nedusmojies uz sevi, tu taču rīkojies tā, kā lika sirds. Dienas otrajā pusē apciemo vecākus, viņi ilgojas pēc tevis un gaida ciemos.

Dvīņi

Turpmāko dienu notikumi parādīs, cik pareizi bija tavi lēmumi. Pat tad, kad notiekošais tevi neapmierina, pacenties nenervozēt un nekrist panikā. Neviens nešaubās par tavu godīgumu. Tagad galvenais ir ļaut, lai viss iet savu gaitu. Viss būs labi!

Vēzis

Jauns projekts šodien atnesīs Vēžiem peļņu profesionālajā jomā. Ģimenē valdīs miers un saskaņa. Pacenties šodien apveltīt tuviniekus ar dāvanām. Iespējams, vairāki šīs zīmes pārstāvji šodien saņems ziņu no tāliem radiniekiem.

Lauva

Šodien tu vari būtiski uzlabot savu labklājību. Šī ir viena labvēlīgākajām dienām, lai sāktu jaunu darbu vai īstenotu savu senu projektu, kas nesīs jauna ienākumu avota iespēju. Pateicoties savai mērķtiecībai, tavi gaida pozitīvas pārmaiņas. Šodien bez bažām tu vari īstenot dažādus tirdzniecības darījumus, pat riskantus. Bet personīgajā dzīvē diena nebūs tik labvēlīga, tev jāpiesargājas no krāpšanas un nodevības.

Jaunava

Atsakies šodien no alkohola lietošanas. Ne tikai no degvīna, bet arī no alus vai vīna kopā ar draugiem vai mājās. Tas palīdzēs skaidri skatīties uz lietām un nepalaist garām svarīgus notikums.

Svari

Šodien tev nāksies būt piesardzīgākam nekā parasti, kā arī kontrolēt visus un visu, kas notiek blakus tev gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē. Kopējais saspīlētais fons veicinās negatīvas parādības un notikumus.

Skorpions

Tevi gaida ļoti nogurdinoša diena. Centies iespējami vairāk būt vienatnē – tādējādi tu saglabāsi savu veselību un nervus. Vakarā aizej uz pirti vai saunu – tā palīdzēs tev atslābināties.

Strēlnieks

Kāds gaida tavu zvanu – ilgojas un nervozē. Bet tu vienkārši esi aizmirsis par šo cilvēku. Tā nedrīkst. Steidzami atceries visus, ko aizvainoji, un izpērc savu vainu vismaz ar ziediem.

Mežāzis

Pacenties šodien nedot solījumus, jo tos būs ļoti grūti būs izpildīt. Dienas otrajā pusē ķeries klāt tikai tādiem darbiem, kurus vari pabeigt bez citu palīdzības. Šodien iespējamas galvassāpes un asinsspiediena pazemināšanās.

Ūdensvīrs

Vairākiem šīs zīmes pārstāvjiem šodien, visticamāk, nāksies aktīvi aizstāvēt savus principus un viedokli. Neraugoties uz visām peripetijām un sarežģījumiem, pacenties saglabāt mieru. Pastāv ļoti liela varbūtība, ka izcelsies konflikti ar apkārtējiem vai radīsies problēmas ar veselību. Pacenties šodien neiet ciemos un neaicināt viesus pie sevis.

Zivis

Šodien ir priecīga diena, no kuras var gaidīt patīkamus pārsteigumus. Komunicē ar tiem, kas tev patīk, organizē svētkus, dodies uz romantisku tikšanos. Esi patiess un jautrs, izvairies no garlaicības un jebkuras domstarpības pārvērt jokā.