Auns

Uz sadarbību vērsta nedēļa. Piemērots laiks visu veidu lietišķām sarunām, norunām un līgumu slēgšanām, tomēr jāuzmanās no krāpniekiem, lišķiem un pielīdējiem. Attiecībās ar mīļoto ievērot vajadzētu ne tikai savas vēlmes. Nezaudēt humora izjūtu!

Vērsis

Sarežģīta nedēļa. Iespējams, ka nāksies pieņemt lēmumus, no kuriem var būt atkarīga nākotne. Planētas noskaņo uz palīdzēšanu citiem, un dotais devējam kādreiz varbūt arī atdosies, tomēr pavisam par sevi aizmirst nevajadzētu jau šodien.

Dvīņi

Darbā būs svarīgi tikai tikt galā ar kārtējiem darbiem. Jūsu mīļajiem var būt vajadzīga palīdzība daudzās lietās, no kurām ar katru tikt galā varbūt varēs ātri un viegli, taču visas kopā tās aizņems daudz laika un pūļu.

Vēzis

Spēka un enerģijas ir pietiekami, tomēr jaunu darbu un ideju nav pārāk daudz – īstais laiks sakārtot un pabeigt lietas, kurām līdz šim īsti nav pieticis laika. Ja nu vēl spēks un arī laiks paliek pāri, vislabāk tos veltīt saviem tuviniekiem.

Lauva

Situācijas mainās strauji, un šīs zīmes pārstāvjiem pašreiz labāk neveidot ilgtermiņa plānus, bet turēt acis vaļā un rīkoties atkarībā no situācijas. Nav izslēgts, ka daudzos gadījumos vislabākā taktika būs nogaidīšana un gan jau viss atrisināsies.

Jaunava

Samērā mierīga nedēļa. Īstais laiks rezumēt līdz šim padarīto, izdarīt secinājumus un varbūt pielabot kādu kļūdu. Piemērots brīdis arī nākotnes plānošanai, dzīvesveida maiņai, sliktu paradumu un ieradumu pārvarēšanai.

Svari

Planētas veicina jaunu un oriģinālu ideju veidošanos un rašanos, un lielākā daļa no tām var izrādīties pat realizējamas. Arī enerģijas pietiks, tā ka atliek tikai ķerties klāt… Labāk sākt ar tām, kam nav vajadzīga citu palīdzība. Bēgt no strīdiem!

Skorpions

Iespējams, izdosies rast risinājumu problēmai, kas mocījusi ilgāku laiku, un tas var sagādāt daudz pozitīvu emociju. Nav ieteicams ķerties pie daudzām lietām uzreiz – tā iespējams apjukt un nepaveikt neko. Svarīgi ieklausīties tuvinieku vēlmēs.

Strēlnieks

Mierīgs laiks, taču atslābināties nevajadzētu. Labāk izmantot šo periodu, lai apdomātu padarīto, ielūkotos nākotnē un izstrādātu rīcības plānu vismaz tuvākajam laikam – var gadīties, ka vēlāk tam jau vairs nebūs laika.

Mežāzis

Acis un ausis šonedēļ vajadzētu turēt vaļā – daudz kas no dzirdētā var izrādīties noderīgs un ņemams vērā, tomēr jāuzmanās no lišķiem un pielīdējiem. Nestandarta pieeja un jaunu oriģinālu metožu izmantošana var izrādīties atslēga uz panākumiem.

Ūdensvīrs

Daudzās lietās būs pareizāk ļaut notikumiem iet savu gaitu un peldēt pa straumei, taču būs svarīgi izvēlēties īsto brīdi, kad pielikt pūles, lai izkāptu krastā tieši tajā vietā, kur tas būs vislabāk. Svarīgi arī nezaudēt dvēseles mieru.

Zivis

Viņas pilnas spēka un enerģijas. Vislabāk to izlietot, lai sakārtotu darbus un domas, attīrītu organismu, atteiktos no visa liekā un kaitīgā. Jāuzmanās no intrigām, viltus draugiem un pat krāpniecības, sevišķi finanšu lietās.