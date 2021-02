Foto: Unsplash

Fokuss uz jauniem sākumiem, ļaujiet tiem ienākt savā dzīvē! Horoskopi no 18. februāra līdz 3. martam Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”.

Auns

Enerģija, tā vien liekas, līs pāri malām un būs neizsmeļami. Daudz pozitīvu brīžu no draugu un paziņu puses. Komunikācija ar tiem būs prioritāte šā mēneša otrajā pusē. Centieties nestresot par lietām vai situācijām, kuras nespējat mainīt. Tātad mainiet attieksmi pret tām. Varat atjaunot saikni ar kādu vecu draugu vai paziņu. Ticiet brīnumiem, var piepildīties!

Vērsis

Profesionālisms jebkurā no dzīves sfērām – pievērsīsiet uzmanību tam arī citos cilvēkos. Varat saņemt kādu piedāvājumu karjeras vai darba jomā, izvērtējiet to kārtīgi un ķeriet ciet! Ar retrogrāda Merkura periodu februāra noslēgumā var atrisināties kāda sarežģīta situācija vai problēma. Pievērsiet uzmanību attiecībām ar partneri, lai neizveidotos konfliktsituācija.

Dvīņi

Prāts jums būs skaidrs un tīrs. Spēsiet izanalizēt un izprātot jebko, neviens fakts nepaies garām jūsu racionālajām spējām un analītikai. Mācīšanās un jaunas informācijas apgūšana, pie jums burtiski lips klāt informācija par lekcijām vai semināriem. Galvenais – nepārpūlējiet sevi un atstājiet laiku arī atpūtai. Pievērsīsiet uzmanību intuīcijai un ezotērikai.

Vēzis

Finansiāli jums būs atbalstoša vide, iespējas nopelnīt burtiski būs uz katra stūra. Varētu pat teikt, ka reizēm nebūs jādara nekas un nauda tik un tā iebirs jūsu maciņā. Var gadīties iegādāties kaut ko jaunu, gudri investējot savus naudas līdzekļus. Ja esat attiecībās, pavadiet vairāk laika ar savu otru pusīti. Savukārt, ja esat viens, lūkojieties plaši atvērtām acīm, šajā mēnesī var notikt nozīmīga iepazīšanās.

Lauva

Liela mīlestība nāk jūsu virzienā – ja esat attiecībās, tad to varat sagaidīt no sava partnera puses vai arī pavisam jauna mīlestība jūs gaida pasaulē. Tikai izejiet laukā no mājvietas. Retrogrāda Merkura laikā līdz mēneša noslēgumam jums būs iespēja pārvērtēt savas iepriekšējās izvēles, kādas no tām varēsiet izmainīt. Jums tiks dota tāda iespēja. Un, jā, nekas jūs nespēs apturēt, ja kaut ko vēlēsieties panākt vai sasniegt!

Jaunava

Būsiet ļoti fokusēts uz darba dzīvi, varētu pat teikt, ka tam izmantosiet visu savu laiku un brīvu brīžu jums nebūs vispār. Jums vajadzētu kārtīgi izvētīt savu plānotāju un nepalaist pašplūsmā šo mēneša otru pusi, var gadīties neorganizētības dēļ šo to jums svarīgu zaudēt. Ja nāk jaunas iespējas, jauni darba piedāvājumi, neatmetiet to izvērtēšanu, var gadīties arī lieliski piedāvājumi.

Svari

Romantika un kopā būšana jums būs prioritāte. Vai – ja esat viens, par katru cenu atrast savu otru pusīti. Taču arī kosmoss būs atbalstošs un iepazīšanās var notikt itin viegli, tikai jūsu īpašību un vērtību saraksts var reizēm neatbilst pretējā dzimuma izpratnei un izvēlēm. Pārvērtējiet savas vēlmes ik pa brīdim, jo ideālu jau dzīvē nav.

Skorpions

Mājas dzīve, iekārtošana, remonts, pārplānošana – pievērsieties visam, kas ar to saistīts. Iespējams, vēlāk tam nebūs laika, tad jūs nožēlosiet, ka neizdarījāt. Ja ir kāda saķeršanās vai konfliktsituācija, neiestrēgstiet tajā un nepiešķiriet tām pārāk lielu uzmanību, lai nesabojātu savu un citu dienu vai garastāvokli. Spēja neuzsprāgt par sīkumiem jums īpaši jātrenē!

Strēlnieks

Fokuss uz jauniem sākumiem, ļaujiet tiem ienākt savā dzīvē. Retrogrāds Merkūrs liek uzsvaru uz komunikāciju ar citiem, nenorobežojieties no tās. Varat uzzināt daudz jauna par sevi, par ārpasauli un citiem, kā arī atrisināt šo to, kas jau ilgi novērš jūsu domas no ikdienas. Sapņojiet daudz un plaši – piepildīsies! Agri vai vēlu, taču šā gada laikā piepildīsies!

Mežāzis

Mēnesis, kurā viss saistās ar darbu, ienākumiem, finanšu plūsmu. Pievērsīsiet uzmanību, kā to organizēt, panākt labāko iznākumu. Varat saņemt papildu iespējas vai piedalīties projektos, lai nopelnītu. Par laimi, jums būs arī iespēja visu noorganizēt tā, lai darbi ietu no rokas un izdotos. Ja redzat iespējas vai jaunus izaicinājumus, tieciet galā ar atrunām vai bailēm un sekojiet tiem!

Ūdensvīrs

Lielā kosmosa parāde jūsmājās – būsiet kā uz adatām vai arī pavadīsiet šo mēneša nogali mierīgi un plūstoši. Varēsiet pēkšņi atskārst, ka tas, par ko domājāt kā nekad nesasniedzamu, īstenībā ir! Dzīve jūs atbalstīs un sniegs jums svētību itin visā, kam šai laikā pievērsīsiet uzmanību. Izmantojiet enerģiju un notiekošo, lai manifestētu savus sapņus dzīvē!

Zivis

Savukārt jūs atšķirībā no pārējiem varat just, ka jums rokas sasietas, nekas nenotiek tā, kā gribētos, ja arī cenšaties un mēģināt, arī tad liekas, ka speciāli tiek likti šķēršļi. Un jūsu šā mēneša galvenā tēma ir atpūta un relaksācija. Fokusa pārvērtēšana – vai jūs ejat tur, kur vēlaties, vai tas, ko darāt, ir tas, ko gribat darīt. Galvenais neieslīgt par daudz fantāziju vai sapņu pasaulē, balstiet visu racionālajā.