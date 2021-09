Foto: PEXELS

Ja spēlēsiet pēc noteikumiem, saņemsiet visu, ko vēlēsieties! Horoskopi no 23. septembra līdz 6. oktobrim Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Analizēt, saskaitīt, atņemt un atkal izanalizēt – prāts šobrīd būs jūsu labākais ierocis. Taču esiet piesardzīgi, sevi nepārpūlējiet. Laika būs maz ne tikai draugiem vai ģimenei, bet arī pašiem sev. To tik redzēsiet kā smagu darbu, rutīnu ik uz soļa, taču esiet pacietīgi. Pašās mēneša beigās pie jums ieradīsies ārkārtīgi romantiskas noskaņas, kas mainīs arī ikdienu.

Vērsis

“Ja mūzika ir mīlestības ēdiens, turpini spēlēt,” rakstīja Šekspīrs, un nākamo nedēļu laikā būs vērts paturēt prātā viņa vārdus. Ja ļausiet dzīvē ienākt tam, par ko priecājaties, jūsmojat un mīlat, tad drīz vien piepildīsies visi jūsu sapņi. Varbūt pat mīlestības ostā kāds iestūrēs vai saņems šādu piedāvājumu. Esiet atvērti!

Dvīņi

Padomājiet divreiz, pirms kādu kritizēt vai aizrādīt par kaut ko. Jūsu vārdiem būs milzīgs spēks, tie var skanēt daudz skarbāk, nekā būsiet domājuši. Saskarsmē atcerieties par maigumu, iejūtību un savu takta izjūtu. Pateicoties saviem centieniem, varēsiet baudīt pirmos augļus, kas jūs atkal piepildīs ar spēku un enerģiju jaunām virsotnēm. Garlaicīgi nebūs

Vēzis

Neuzņemieties liekas pro­blēmas vai risināmas situācijas, kas nemaz jums nav jārisina. Ieklausieties intuīcijā, tā vedīs pa pareizo ceļu un reti jūs pievils. Ja emocijas tomēr sit augstu vilni un raizes, šķiet, pārpilda jūsu ikdienu, jums vajadzētu paskatīties uz situācijām no praktiskās, racionālās puses. Emocijas atstājot malā. Varbūt šai jautājumā palīdzēs kāds draugs, kas vienmēr ir ļoti praktisks?!

Lauva

Ja spēlēsiet pēc noteikumiem, saņemsiet visu, ko vēlēsieties, un pat vairāk. Ja gribēsiet šmaukties, visādi var sanākt. Skatieties uz dzīvi ilgtermiņā – uz izaugsmi profesionālā jomā, uz attiecībām, uz sevi pašu. Esiet drosmīgs un drošs, tad arī sakārtosies daudz jautājumu. Ja būsiet vieglprātīgi, dzīvojot vienai dienai, var gadīties kā pasakā par sienāzi, kas nodancoja visu vasaru un kam ziemā nebija māju.

Jaunava

Potenciāli ļoti nozīmīgs laiks, lai ieviestu kārtību ikdienas rutīnā, lai uzsvaru liktu uz stabilu progresu darba jomā vai privātā dzīvē, vai kur citur. Var gadīties uzņemties lielāku atbildību, nekā parasti esiet raduši. Ja jums piedāvā iespējas, apsveriet tās. Šobrīd jūs nedrīkstat baidīties no jaunā, kas tiek piedāvāts. Labs laiks apsvērt sava mājokļa iegādi. Loģika un spēcīgs prāts – jūsu trumpji šobrīd!

Svari

Izvairieties no pretrunām gan pašos, gan citu darbos vai teiktajā. Ja kaut ko ļoti vēlaties, jums tas jānosauc skaļi, tad arī var teikt, ka visa pasaule sadosies rokās, lai to piepildītu. Citādi tie būs tikai jums vien zināmi sapņi. Labs laiks, lai atpūstos, atrastu laiku sev un vienkārši baudītu rudeni. Pat nedarot neko, to jūs varat atļauties!

Skorpions

Attiecības ar kolēģiem vai biznesa partneriem varētu būt diezgan sarežģītas, lai neteiktu vairāk. Nokārtosies tās vien pašās mēneša beigās. Tad varētu tikt rasts risinājums tam, kas traucējis jau kādu laiku precīzi izpildīt savus darba pienākumus. Labs laiks, lai socializētos, – draugi, radi, paziņas, ģimene. Paplašiniet savu draugu un pazīstamo loku un atļaujieties arī atpūsties.

Strēlnieks

Lai gan Visums jums sūta atbalstu visdažādākajos veidos, īsi stresa mirkļi arī pavīdēs ik brīdi. Un nebūs nemaz tik viegli no šie stresoriem novērsties. Jums jāprot pacelties augstāk pār sīkām ikdienas nebūšanām. To varētu panākt ar sportošanas aktivitātēm, kas jums labāk patīk. Entuziasms un aizrautība gan jūs turpinās piepildīt, un tādējādi sasniegsiet diezgan labus rezultātus jebkurā jomā, kas jums svarīga.

Mežāzis

Koncentrēšanās spējas, praktiskums un piesardzīgais prāts ekstremālos apstākļos pārsteigs ne tikai apkārtējos, bet arī jūs pašus. Svarīgi lēmumi, uzstāšanās vai publiskas runas būs aktuāla tēma šai laikposmā. Sagatavojieties kārtīgi, taču maz ticams, ka kļūdīsieties vai aizmirsīsiet kaut ko. Ja arī tā būs, tie būs tādi sīkumi, kas nepavisam neizjauks jūsu lielisko rezultātu. Nedēļas nogales atstājiet atpūtai, tad darbs gan pagaidīs.

Ūdensvīrs

Dzīvosieties mākoņos, baudīsiet ik mirkli, ko piedzīvojat. Emocijas centīsieties noturēt līdzsvarā uz pozitīvā viļņa. Kaut pāris brīžos varat tikt arī speciāli provocēti, neuzķerieties uz tā! Attiecību tēmu arī izvirzīsiet priekšplānā, tik pielūkojiet, vai arī partneris ir ar jums uz viena viļņa, citādi jūs viens otru vienkārši nesapratīsiet. Tādējādi radīsies nevajadzīgi konflikti.

Zivis

Laiks, kas pilnvērtīgi pavadīts, relaksējoties un ļaujot sev uzpildīties ar enerģiju, kā arī kopā ar ģimeni, būs tas, pēc kā tieksieties visvairāk. Dalīsieties kopīgās sajūtās, domās, sapņos un mērķos. Spēsiet iedvesmot jebkuru cilvēku uz darbību vai rīcību, kas, iespējams, sen atlikta. Empātija un mīlestība jūs ieskaus ik brīdi. Nevairieties no tā, kāds patiesībā esat!