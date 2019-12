Nu jau kārtējo reizi cietusi Zviedrijas visu laiku slavenākā futbolista Zlatana Ibrahimoviča statuja, kas atrodas Malmes pilsētā. Šoreiz vandāļi “Zlatana” izstrādājumam nolauzuši degunu.

Statuja Ibrahimoviča dzimtajā Malmē tika atklāta oktobrī, taču kopš oktobra beigām Zlatans savā dzimtajā pilsētā tiek noniecināts, jo futbolists iegādājās Stokholmas kluba “Hammarby” ceturto daļu akciju. Vietējos Malmes futbola fanus tas pamatīgi sadusmoja un reakcija bija skarba.

Vispirms Zlatana statuja tika nokrāsota, tad dedzināta, pēc tam uz rokas uzvērts tualetes poda vākts. Visbeidzot, pagājušās nedēļas beigās statujai ar instrumenta palīdzību tika nokniebts deguns…

Zlatan Ibrahimovic’s nose has been completely removed from his statue outside Malmo’s stadium … that must have been some chisel. 😳 pic.twitter.com/pItRMXq0bp

