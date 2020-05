Iedzīvotāji pasaka, ko domā par Kučinska solījumiem. Kučinskis atbildi parādā nepaliek

Ekrānuzņēmums no “RīgaTV 24” speciālreportāžas

Ceturtdienas rītā Brīvības ielas garumā – no bijušā “Marss” velotreka līdz pat Brīvības piemineklim notika pikets pret jaunās Valsts drošības dienesta (VDD) ēkas būvniecību.

Vairāk nekā 370 cilvēku, vienojušies dzīvā ķēdē, pauda nostāju pret iecerēto VDD ēkas būvniecību.

Piketu bija pieteikuši 16 organizatori, bet tā dalībnieki ar plakātiem “Koki ir vērtība”, “Zaļu pilsētu mūsu bērniem, “Dzīve uz Marsa” u.c. stāvēja “dzīvajā ķēdē” piketam paredzētajā ceļa posmā.

“Līdzīgi kā Brīvības ceļā, mēs tagad esam sastājušies Marsa ceļā un vēršam uzmanību uz to, ka šāda lēmumu pieņemšana mums nav pieņemama, un mēs iestājamies par to, ka pilsētā vajadzētu būt pēc iespējas vairāk zaļās zonas,” RīgaTV 24 tiešraidē no notikuma vietas sacīja viena no piketa organizatorēm un Teikas apkaimes biedrības dibinātāja, kura Rīgas Domes vēlēšanās startēs no Attīstībai/Par! un Progresīvo kopīgā saraksta, Selīna Vancāne.

Vancāne veltīja skarbus vārdus Saeimas Nacionālās drošības komisijai, pārmetot nepilnas informācijas sniegšanu sabiedrībai.

“Ir jāatbild par saviem vārdiem un bieži vien mēs nepamanām kādus viltus faktus vai solījumus uzreiz, kad mums tos pasaka,” jo īpaši akcentējot komisijas vadītāja Māra Kučinska (ZZS) solīto par zaļās zonas izveidi pie Rīgas 45.vidusskolas.

“Neviens nav pārbaudījis Kučinska solījumus par to, ka tiks izveidots parks pie Rīgas 45.vidusskolas, kamēr faktiski tas nav iespējams – tas nav saistoši arī Rīgas domei”.

“Vai ar šo tiesisko nihilismu mēs nenodarām daudz lielāku ļaunumu, kā ar to, ka piekāpjamies sakot, ka ir pieļautas kādas kļūdas un, ka tās var labot, kamēr vēl nav par vēlu?” retoriski jautā piketa organizatore.

Tikmēr Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis Vancānes teikto “RīgaTV 24” tiešraidē atspēko.

“Mums ir bijusi atklātā sēde un esam izvērtējuši argumentus no šiem (piketa organizatori) runātājiem. Runājot par šo objektu, kur plānota VDD ēka, jāatzīst, ka vairāk nekā 20 gadus nevienu tas neinteresēja.“

Deputāts uzsvēra, ka ir pārliecināts – no šī projekta realizācijas sabiedrība tikai iegūs, jo tajā iekļauta arī teritorijā esošo atsevišķu koku saglabāšana.

Komentējot iespējami pieļautās kļūdas un iespējas tās labot, Kučinskis piebilda: “Tā viena mācība, kas visiem būtu jāielāgo, ir, ka ja kaut kur ir kāda zona vai objekts un iecere, šo ieceri nedrīkst turēt ‘zem deķa’, kamēr cits sāk ko tur īstenot.”