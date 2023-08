Foto: Pexels

Iemācies priecāties par mazām un vienkāršām lietām! Horoskopi 5.augustam Ieteikt







Auns

Tas purvs, kurā tu esi šobrīd iebridis, pavisam drīz beigsies. Esi pacietīgs un viss notiks tā, kā tu pats arī vēlies.

Vērsis

Šodien, uzdodot kādam jautājumu, esi gatavs dzirdēt atbildes, kas tev nepatiks. Starp citu, ja nevēlies tādas dzirdēt, vienkārši nejautā. Pavisam vienkārši!

Dvīņi

Tev šodien apkārt būs daudz tādu cilvēku, kuriem ir maskas. Nāksies piepūlēties, lai ieraudzītu to cilvēku patiesās sejas.

Vēzis

Diez vai šodien tu dzirdēsi atzinības vārdus. Bet tas netraucē tev pašam sevi paslavēt, ja apkārtējie to nedara. Atceries to!

Lauva

Nevajag šodien mocīties ar vienu un to pašu problēmu, jo tas sāks izskatīties muļķīgi. Esi drošāks un atļausies sapņot!

Jaunava

Vai tu esi atradis vietu zem saules? Nē? Bet tā nekad nav aizņemta! Cīnies par sevi un saviem sapņiem un šodien tas tas izdosies izcili!

Svari

Par naudu, protams, visu nopirkt nevar. Bet var nopirkt to, kas liks tev smaidīt un justies labi. Tāpēc neatsakies no šīs ieceres.

Skorpions

Iemācies priecāties par mazām un vienkāršām lietām – tas tev palīdzēs atcerēties, ko nozīmē dzīvesprieks. Ja tu to neproti, esi daudz zaudējis.

Strēlnieks

Pārliecinies par saviem plāniem – cik no tā visa, ko esi ieplānojis, tev patiesībā ir nepieciešams? Un atceries – neesi pārlieku atbildīgs par citu cilvēku problēmām, tev ir pašam savas.

Mežāzis

Paskaties uz citiem, vai viņiem ir tādas pašas problēmas kā tev? Vai viņiem ir tādas pašas kļūdas kā tev? Šo dienu būs grūti nosaukt par veiksmīgu, bet tā nebūs arī neveiksmīga.

Ūdensvīrs

Šo dienu ir nepieciešams veltīt aktīvai atpūtai. Tu vari tikties ar cilvēkiem, darīt lietas, kas pietuvina tevi taviem mērķiem. Pats galvenais – nesēdi četrās sienās!

Zivis

Šodien tu nevarēsi pievērst daudzu cilvēku uzmanību, taču pietiks ar to, ja pievērsīsi to cilvēku uzmanību, kas tev ir nepieciešama. Ar to pietiks. Un tas darīs tevi laimīgu.