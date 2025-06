Ģeopolitiskā situācija turpina kļūt arvien saspringtāka, šobrīd mēs ik dienas lasām ziņas par nu jau diviem aktīviem kariem, kam pa vidu vēl lielvaru cīņas un pasaules līderu ambīcijas. Šoreiz visai biedējošus vārdus publiski X platformā raksta Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins. Viņš savas pārdomas velta Trampam. Vai tie ir draudi, publiski izteiktas domas, brīdinājums?

“Pasaule var virzīties tālāk arī bez Amerikas Savienotajām Valstīm.

Pirms 100 gadiem Britu impērija dominēja pasaules tirdzniecībā, pārvaldot vairāk nekā 20% no pasaules bagātības. Daudzi ticēja, ka tās saule nekad nenorietēs.

Pirms 200 gadiem Francija bija Eiropas lielākā skatuves zvaigzne — tās armijas bija biedējošas, tās kultūra – apbrīnota. Napoleons sevi pasludināja par nemirstīgu.

Pirms 400 gadiem Spānijas kronis valdīja no Manilas līdz Mehiko, tās dārgumu flotes bija pārpildītas ar sudrabu un zīdu. Karaļi uzskatīja, ka viņu slava būs mūžīga.

Katra impērija sevi pasludināja par neaizvietojamu. Katra beigās tika aizēnota.

Vara zūd, ietekme pārvietojas, un leģitimitāte mirst tajā brīdī, kad tā tiek pieņemta kā pašsaprotama, nevis nopelnīta. Ja Amerika zaudēs pasaules cieņu, tā atklās to, ko katra kritusī impērija saprata pārāk vēlu: Pasaule iet tālāk. Vienmēr.” Viņš raksta.

