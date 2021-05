Foto: Shutterstock

Iespējams, tev šodien nāksies raudāt un smieties vienlaikus! Horoskopi 27.maijam







Auns

Šodien tu izjutīsi dalītas jūtas. Iespējams, tev nāksies raudāt un smieties vienlaikus. Apbruņojies ar milzīgu pacietības devu un nekrīti panikā.

Vērsis

Ietiepība – brīnišķīgs izklaides veids, ja vien tu nekrīti galējībās. Attiecību lietās gan ar to aizrauties nevajadzētu.

Dvīņi

Tava līdzcietība reizēm ir “bez robežām”. Tu pats jutīsies gluži kā eņģelis zemes virsū, tikai tie pārējie tevi nesapratīs.

Vēzis

Tavi sapņi šodien tev liksies tik tāli… Neviens nevarēs tevi šodien sakaitināt – tā ir labā ziņa. Izbaudi šo dienu tā, lai tev pašam būtu pozitīvas emocijas.

Lauva

Ja tevi moka nepārliecinātības sajūta, tad šodien tev būs iespēja tikt no tās vaļā. Tikai necenties visu darīt kardināli – tad nekas neizdosies.

Jaunava

Būsi ļoti, ļoti nepacietīgs. Un šis var radīt daudz un dažādu problēmu attiecībās ar citiem cilvēkiem.

Svari

Ir pienācis laiks rīkoties! Izskaitļo, cik daudz laika ir tavā rīcībā šodien un centies izdarīt visu, ko esi ieplānojis. Tev izdosies!

Skorpions

Šī diena gaidāma ļoti veiksmīga. Tu jutīsies visur labi un ar visiem cilvēkiem mācēsi atrast kopīgu valodu.

Strēlnieks

Pēdējā laikā tev ir sajūta, ka viss ir “tīts miglā” – gan uz visu to, kas attiecas uz tavu profesionālo darbību, gan citiem plāniem. Pamēģini analizēt, kāpēc tev ir radušās šādas sajūtas.

Mežāzis

Ne visi šodien varēs izprast tavu rīcību, tomēr tas nav iemesls tam, lai tu no tās atteiktos. Dari to, ko esi ieplānojis, ja uzskati to par pareizu un mazāk prāto par to, kā tas izskatās citiem.

Ūdensvīrs

Šodien tavas domas būs miglā tītas, bet rīcība – lēnīga. Pacenties izrādīt uzmanību tiem cilvēkiem, kuri tev ir mīļi un tuvi, un tu varēsi saņemt atbalstu arī no viņiem.

Zivis

Ja kāds kaut ko no tevis gaida, tad viņš šodien to nesagaidīs. Šodien tu būsi ļoti ietiepīgs un vēl piedevām – slinks. Galu galā, tu pat dienu vari beigt ar kādu nepatīkamu strīdu.