Ikšķilē pa ceļam uz skolu mazu meitenīti centās ievilkt sarkanā busiņā; policija komentē

Foto: Zane Bitere/LETA

No Ikšķiles vidusskolas saņemts satraucošs aicinājums pabrīdināt bērnus un vecākus būt uzmanīgiem, dodoties uz un no skolas. Tikko skolas policists informēja, ka policijā saņemts informācija par šī rīta ( 12. februāra) gadījumu, kad uz Daugavas prospekta un Birzes ielas krustojuma viens no skolēniem ir mēģināts ievilkt sarkanā busiņā. Bērnam ir izdevies aizbēgt.

LA.LV sazinājās ar Ogres pašvaldības policiju, kur policists izvairījās konkrēti atbildēt, sakot, ka jāzvana uz Ogres pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļu. Šādā situācijā, kad sabiedrībai nepieciešams nodot svarīgu informāciju, kas ietekmē viņu drošību, šāds komentārs šķiet neapdomīgs, jo, protams, ka pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam nav pieejas policijas iesniegumiem.

Ikšķiles vidusskolā informācija apstiprināta, norādot, ka par incidentu ziņojuši meitenītes vecāki. Informācija nodota tālāk Valsts policijai.

Valsts policija ziņo, ir saņēmusi iesniegumu no kāda bērna mātes par to, ka Ikšķilē apdzīvotā vietā pie bērna, iespējams, piebraukusi automašīna. No tās izkāpusi persona un pienākusi pie bērna, bet bērns no notikuma vietas aizbēdzis.

Policijas rīcībā ir video, kurā redzams, ka ietves malā piestāj mikroautobuss un no tā tiek izlaists pasažieris. Tieši tanī brīdī garām iet kāds bērns un sabijies sāk skriet prom. Tikmēr pasažieris izkāpj no transportlīdzekļa un aiziet uz pretējo pusi.

Transportlīdzeklis aizbrauc prom. Šobrīd policija pārbauda bērna mātes sniegto informāciju.