Ilzes Bunas-Lediņas numeroloģijas prognoze novembrim – vienam no gada sarežģītākajiem mēnešiem







Novembris, saskaņā ar numeroloģiju, tiek raksturots ar enerģijas skaitli 11, kas simbolizē cīņas un konfliktus. Šis skaitlis nes sevī daudz agresijas un konfliktējošas enerģijas, ko raksturo pretrunas un nemitīga cīņa. Tāpēc novembris tiek uzskatīts par vienu no gada sarežģītākajiem mēnešiem.

Šī enerģija iedarbojas uz katru no mums savādāk, un ir svarīgi noskaidrot, kādas tendences un izaicinājumi sagaida tieši Tevi. Novembris var būt laiks, kad ir vērts pievērst uzmanību savām emocijām un attiecībām, lai veiksmīgi orientētos šajā sarežģītajā periodā.

Iepazīsties ar savu numeroloģisko enerģiju un uzzini, kā vislabāk izmantot novembra potenciālu!

To vari noteikt ar vienkāršu aprēķinu: saskaiti savu dzimšanas datumu un mēnesi un reducē to līdz viencipara skaitlim. Pēc tam pieskaiti šim skaitlim 1 (kas atbild par novembri). Piemēram, ja tev dzimšanas diena ir 14. novembrī, 1+4+2=7, tad un pieskaitot 1, tad iegūsti 8. Tad tava novembra enerģija ir 8.

Ja Tava kopējā oktobra enerģija ir 1

Novembris, iedvesmojoties no skaitļa viens, aicina mūs atbrīvoties no visa vecā un nevajadzīgā. Šis ir laiks, kad ir jāmet ārā lietas, kuras gadiem nav izmantotas, un jāļauj visam iegūt vieglāku enerģiju. Ieteicams pabeigt vecos projektus un izbeigt attiecības, kas vairs nenes prieku un mīlestību.

Šajā mēnesī būtu ļoti ieteicams doties nelielā ceļojumā, kas sniegs emocionālu un fizisku piepildījumu. Atslēgšanās no ikdienas var radīt neiedomājami pozitīvas izmaiņas Tavā dzīvē.

Lai gan var rasties vēlme provocēt konfliktus, centies no tā izvairīties. Esiet žēlsirdīgi, piedodiet citiem un saglabājiet mieru. Ja neizvairīsies no strīdiem, var rasties negatīvas sekas, tostarp agresija no apkārtējiem.

Paturiet prātā, ka, saglabājot mierīgu emocionālo stāvokli, Jūs varat radīt sev komfortablu un harmonisku novembri!