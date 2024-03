Likteņa kods tavā vārdā. Uzzini, kurš ir tavs skaitlis un ko tas nozīmē! Ieteikt 91







Pēc skaitļiem var noteikt likteni

Vai pēc skaitļiem var noteikt likteni, izzināt pagātni vai nākotni? Varbūt tas viss ir tikai pasakas, brīnumi, nekas vairāk kā “raganu reizināšanas tabula”? Vai ir kāda nozīme dzimšanas datumam un burtu secībai vārdā? Tūlīt jūs varēsit to pārbaudīt. “Visas lietas var izteikt ar skaitļiem.” Šādā vienkāršā formulā grieķu zinātnieks un filozofs Pitagors izteica atzinumu, pie kura bija nācis, veikdams neskaitāmus pētījumus Ēģiptes gudrajo uzturēšanās vietās.

Tā domāja ne tikai viņš viens: gan mūsdienu zinātnes atklājumi, gan mitoloģijas pētnieku atzinumi liecina, ka skaitļi tiek izmantoti kā kodu sistēma garīgo patiesību paušanai. Katrs skaitlis glabā noslēpumu, vienīgi skaitļu šifrā var ietvert gudrību, kas pasaulē piemīt it visam – no sīkākajām daļiņām līdz milzīgiem veidojumiem, no protona un atoma līdz galaktikām, kas atrodas no mums miljardiem gaismas gadu attālumā, informāciju par Visumu kopumā.

Seno kultūrtautu vidū vienīgi izredzētie zināja un glabāja šo noslēpumu, nododami to no paaudzes paaudzē saviem skolniekiem.

Numeroloģija jeb skaitļu mitoloģija kā īpaša mācība izredzētajiem ir dažādu reliģisko ticējumu sastāvdaļa. Tā caurstrāvo jūdu slepeno mācību Kabalu, kā arī Jāņa Atklāsmes grāmatu Bībelē. Skaitlis – tas ir visu redzamo un neredzamo parādību garīgais satvars.

Arī astroloģija bāzējas uz šā pamata. Tā novērtē likteni noteicošos dzīves ritmus telpas un laika koordinātu sistēmā un, ja pretendē uz dziļāku zināšanu sasniegšanu, tad katrā ziņā izmanto tādu līdzekli kā skaitļi. Tā, piemēram, astroloģijā mēs sastopamies ar harmoniskiem un disharmoniskiem skaitļiem, ar skaitļiem, kas izraisa sasprindzinājumu un atslābumu. Tie nosaka periodiskumu, darbojas kā likteņa veidotāji, uzrāda rakstura īpašības. Vienādas īpašības periodiski pievelk cita citu.

Tas pats attiecas uz katru toni vai skaņu, pilnīgi noteiktu augstāku garīgo oktāvu, kas neapzināti iedarbojas uz cilvēku. Burtiem vai skaņu simboliem, tāpat kā skaitļiem, ir “slepenais kods”. Ja jūs padomāsiet, katrā ziņā atcerēsieties kādu piemēru, kad vārda maiņa (apprecēšanās rezultātā vai cita iemesla dēļ) izraisījusi likteņa vai dzīves apstākļu maiņu.

Tas ļauj secināt, ka vārds un tā nesējs ir saistīti un ietekmē viens otru.

Izmantojot šeit redzamo tabulu, jūs varat izskaitļot sava vārda skaitļa nozīmi. Katrs burts šajā tabulā atbilst noteiktam skaitlim. Katru vārdu, saskaitot tā burtu skaitļus, var reducēt uz vienu skaitli, kas tad arī uzskatāms par cilvēka būtības izpausmi.

Ņemsim šādu piemeru: Ieva Brace. Ieva = 1 + 6 + 6 + 1 = 14; Brace = 2 + 2 + l + 3 + 6 = 14; 14 + 14 = 28 = 2 + 8 = 10. Tā kā nulle mūsu aprēķinos netiek izmantota, vārda “Ieva Brace” skaitliskā nozīme ir 1 – vieninieks. Mēs operējam tikai ar deviņiem skaitļiem. Nulle nozīmē to, ka attiecīgais skaitļu cikls noslēdzies un sācies nākamais, turklāt augstāka līmeņa cikls.

Tādā pašā veidā rīkojoties, mēs varam iegūt jebkura brīvi izraudzīta vārda pamatskaitli. Šis vienkāršais paņēmiens, gluži tāpat kā astroloģiskā analīze, dod iespēju koncentrētā formā iepazīt sevi. Šādi aprēķini ļauj salīdzināt raksturus, konstatēt, kuri cilvēki ir savstarpēji saderīgi un kuri – nav. Katram skaitlim atbilst noteikta planēta, kuras simboliskās ietekmes dažādu formu plašo spektru tad arī atspoguļo skaitļu maģija.