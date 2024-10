Publicitātes foto

Interesants gadījums saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm Rīgā – ja mājoklī deklarēti 3 cilvēki…







Divas pensionāres mantoja māju Vecāķos. Abas tur ir deklarētas. Vienai īpašumā deklarēts arī dēls karavīrs. Katrai māsai ir sava ģimene un savs uzvārds. Rīgas domē par iespējām saņemt īpašuma nodokļa atlaides paskaidroja: tā kā mājā deklarēts arī māsas dēls, nodokļu atlaides īpašniecēm nepienākas. Bet kāds otrai māsai sakars ar to, ka vienai ir dēls, kurš deklarēts īpašumā? Abām taču atsevišķas ģimenes. Tad jau var gadīties tā: ja viena nemaksās nodokli, tas būs jāmaksā otrai. Jautā Rūta F.

Diferencēts atvieglojums

Rīgas pašvaldības Finanšu departmentā informē, ka saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, vairākām nodokļu maksātāju kategorijām (pensionāriem, personām ar invaliditāti u.c.) piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, jāvērtē nosacījumi, kas saistīti ar objektā deklarētajām personām.

Tas noteikts, lai nodrošinātu diferencētu atvieglojuma apmēra piemērošanu atkarībā no tā, vai nodokļa maksātājs ir vientuļš, līdz ar to piemērojams maksimālais atvieglojuma apmērs, vai dzīvo kopā ar citu personu, kas var palīdzēt un dalīties mājsaimniecības izdevumos, līdz ar to piešķiramais atvieglojuma apmērs ir mazāks vai atvieglojums netiek piešķirts.

Vai tiešām ir atsevišķas mājsaimniecības

Tomēr saistošajos noteikumos ir noteikti arī izņēmuma gadījumi, kad nosacījumus attiecībā uz objektā deklarētajām personām var nepiemērot, ja nodokļu maksātājam, kas ir kopīpašnieks, ir atsevišķa mājsaimniecība un Finanšu departamenta ieskatā atvieglojumu piešķiršana ir nepieciešama un samērīga.

Piemēram, ja viena dzīvokļa māja pieder vairākiem kopīpašniekiem un tajā deklarētas vairākas personas, tad, lai saņemtu atvieglojumus, nodokļu maksātājam, iesniedzot pieteikumu, nepieciešams sniegt papildu informāciju, kas apstiprina atsevišķas mājsaimniecības pastāvēšanas faktu (piemēram, atsevišķi rēķini komunālajiem pakalpojumiem vai citi pierādījumi) konkrētajā objektā.

Tomēr jautājumā minētās situācijas apraksts nav viennozīmīgs, un, ja konkrētā situācija neatbilst izklāstītajam, precīzas atbildes sniegšanai pašam nodokļa maksātājam jāvēršas Rīgas pašvaldības Finanšu departamentā ar rakstisku iesniegumu un precīzu situācijas izklāstu.