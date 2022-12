Foto: Unsplash

Intuīcija šodien tevi nepievils, tāpēc klausi tai! Horoskopi 20.decembrim Ieteikt







Auns

Nogaidi pirms dod kādam solījumus. Iespējams, ka tev jau rīt gribēsies savus vārdus steidzami paņemt atpakaļ.

Vērsis

Tev šodien būs ļoti liels radošais potenciāls, kuru tu pratīsi pielietot pēc sirds patikas! Pie tam – tas no tevis neko papildus neprasīs, jo viss izdosies ļoti dabiski.

Dvīņi

Tev neizdosies saglabāt savu tempu šodien, taču nav vērts par to pārdzīvot pirms laika. Dažādu apstākļu dēļ tu kļūsi lēnīgāks, bet tas tev tāpat netraucēs sasniegt savus mērķus, tikai lēnāk.

Vēzis

Ja tev šodien ir kaut kas jāizvēlas, neizvēlies pirms prātīgi nesaliec plusus un mīnusus. Izanalizē savas iespējas. Ņem vērā visus apstākļus – tikai tad tev izdosies iegūt pareizās atbildes.

Lauva

Esi uzmanīgs – var gadīties, ka būs kaut kas tāds, kas “apēdīs” tavu enerģiju un tu to īsti pat nepamanīsi.

Jaunava

Tev jābūt ļoti radošam savās sarunās un tēmās, kuras tu apspried. Var gadīties, ka ir kaut kas, par ko tev būtu jāpaklusē un, ja tu to neizdarīsi, tad vari iekulties nepatikšanās.

Svari

Pievērs šodien uzmanību savai iekšējai balsij – ko tā saka? Intuīcija tevi nepievils, tāpēc klausi tai!

Skorpions

Ieklausies tajā, ko “saka” tavs organisms, jo tas tev sen jau par kaut ko signalizē, taču tu to izvēlies neredzēt. Šī nav laba tendence – veselība tev ir tikai viena.

Strēlnieks

Kaislības nodarbinās tavu prātu un tas tevi mazliet izsitīs no līdzsvara. Tava spēja to atgūt ir atkarīga no tā, cik ātri tu tiksi galā ar savām problēmām, kas nodarbina tavu prātu.

Mežāzis

Viss šodien notiks pavisam citādi, nekā tu esi ieplānojis, drīzāk – precīzi otrādi. Sagatavojies tam laicīgi – ja būsi tam gatavs un spēsi ātri reaģēt, diena nesagādās vilšanos.

Ūdensvīrs

Nevajag pārspīlēt – ne ar prieku, ne ar bēdām. Dzīvē jau lielākoties viss tāpat ir līdzsvarā. Centies atrast to arī šajā dienā.

Zivis

Tevi šodien ierobežos tikai tevis paša pieņēmumi – ļauj sev vaļu, un viss izdosies! Tev ir tikai jāuzdrīkstas!