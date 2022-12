Foto: Shutterstock

Pagaidi, nesteidzies šodien dot solījumus! Horoskopi 19.decembrim Ieteikt







Auns

Šodien labākais veids, kā atrisināt kādu problēmu – ārēji izskatīties pavisam mierīgam. Aptuveni tā, it kā tu jau šo problēmu būtu paredzējis – pat, ja tas ne tuvu neatbilst patiesībai.

Vērsis

Katram ir vajadzīga atzinība, lai dotos uz priekšu un tas motivētu. Šodien tāda būs nepieciešama arī tev. Tu, iespējams, to saņemsi no cilvēka, no kura pavisam negaidīji.

Dvīņi

Šodien tu nepakļausies nekādiem dabas likumiem, jo tie sekos tavam diktātam. Lūdzu, izmanto šo situāciju, lai paveiktu kaut ko labu!

Vēzis

Tavs partneris visiem spēkiem šodien centīsies tev izdabāt, un tas nevar neiepriecināt. Tevi gaida dāvana vai aizraujoši jaunumi! Novērtē to un pasaki viņam par to paldies. Vientuļajiem Vēžiem – šī diena ir lieliska, lai palutinātu sevi.

Lauva

Nemaz necenties – šodien par taviem jokiem neviens nesmiesies. Tomēr tas vēl nav iemesls, lai sabēdātos, jo rīt un parīt viss būs citādāk – visi par tevi būs sajūsmā līdz pat nedēļas beigām.

Jaunava

Necenties skriet pāri saviem spēkiem – tas neļaus tev sasniegt mērķi ātrāk, turklāt bez iemesla nogurdinās. Gaidāma kāda veiksmīga izdevība – turi acis vaļā un nepalaid to garām.

Svari

Pagaidi, nesteidzies dot solījumus. Iespējams, jau rīt ļoti gribēsies ņemt savus vārdus atpakaļ. Ja tomēr tā nenotiks, būs jādara to, ko esi solījis. Ja šaubies – nesoli!

Skorpions

Ļauj ietekmēt savu viedokli, iespējams, šoreiz citu padomi izrādīsies lietderīgi. Spītība šodien tāpat nebūs produktīva.

Strēlnieks

Šī diena, šķiet, būs gara un samērā grūta. Var tikai novēlēt, lai tā ātrāk paietu. Varbūt iespējams jau laicīgi ieplānot kādu atpūtas pasākumu? Atpūta tev tiešām pēc tam būs nepieciešama.

Mežāzis

Ja tev rodas tāda vēlēšanās, noteikti ļaujies impulsam izdarīt kaut ko sabiedriski derīgu. Šobrīd tev vislabāk padosies tieši šis darbības virziens.

Ūdensvīrs

Šodien vēlamais tik viegli sasniedzams, ka tu vari pat justies viegli vīlies – bez cīņas iegūtais kļūst tavās acīs mazāk vērtīgs. Tomēr tas nenozīmē, ka tas būtu mazāk svarīgs.

Zivis

Nākotni veido cilvēku sapņi. Arī tavējie. Tāpēc nežēlo laiku to pārskatīšanai, lai pēcteči varētu ar tevi lepoties! Piepildi šodien savus sapņus!