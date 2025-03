Īpašs rokasspiediens, ielaušanās citu personīgajā telpā, bieži atkārtojumi – ķermeņa valodas eksperte atklāj trikus, kā Tramps pārliecina cilvēkus Ieteikt







Var būt dažāda attieksme pret Donaldu Trampu, taču nevar nepamanīt virkni neskaitāmu skandālu un provokatīvu amerikāņu līdera darbību, kurš, neskatoties uz savu pretrunīgo imidžu, otro reizi kļuva par ASV prezidentu. Viņa izteiksmīgā ķermeņa valoda un neviennozīmīgie izteikumi gandrīz vienādā mērā ir aizraujoši un satraucoši. To ir pētījusi komunikācijas eksperte Ļubova Šafro un šodien skaidro, kā Trampam izdodas kontrolēt miljonu cilvēku viedokli un ko stāsta viņa ķermeņa signāli.

Donalds Tramps apvieno sevī trīs aspektus: politiķi, uzņēmēju un šovmeni. Viņš ļoti labi pārzina žanra likumus, tāpēc, lai gūtu panākumus un saglabātu varu, viņš izmanto vairākus ļoti efektīvus komunikācijas paņēmienus, kas jau kļuvuši par viņa vizītkarti. No kā sastāv Trampa komunikācijas stils?

Runas stratēģijas

Vienkārša valoda. Ja uzmanīgi klausīties 47. ASV prezidenta runas, jūs atklāsiet, ka viņš runā lakoniski, sadalot ziņojumus mazākās vienībās un ieturot pauzes. Tādā veidā plaša auditorija var sekot līdzi viņa domām un tās viegli atcerēties. Dažas no Trampa slavenākajām frāzēm: “Es beigšu Krievijas-Ukrainas karu vienā dienā”; “Mēs uzcelsim sienu un liksim Meksikai par to maksāt”; “Es atkal padarīšu Ameriku lielisku.” Par efektīvu komunikatoru viņu padara tas, ka viņš jūtas pārliecināts, pazīstot savu auditoriju un to, kā tieši nodot tai savu vēstījumu, lai tā rezonētu.

Atkārtojumi. Tramps skaidri formulē atslēgas vārdus un tos bieži atkārto, tādējādi piesaistot auditorijas uzmanību. Savā grāmatā “Darījuma māksla” Donalds Tramps to skaidro šādi: “Es uzstādu savus mērķus ļoti augstu, un tad es tikai turpinu spiest, spiest un spiest, lai iegūtu to, ko vēlos.” Kā mēs zinām, mūsdienās cilvēku koncentrēšanās līmenis ir zems, tāpēc ir svarīgi pastiprināt vēstījumu, atkārtojot. “Jums jāatkārto, jāatkārto, jāatkārto. Kad kaut kas jāienes cilvēku apziņā, jums tas ir jāatkārto atkal un atkal,” atzīmē Tramps.

Emocionālā saikne. ASV prezidents savos izteikumos var būt tiešs un pat skarbs, bet viņš nodibina ne tikai intelektuālu, bet arī emocionālu saikni ar cilvēkiem, kuri viņam jāpārliecina, izmantojot noteiktus trigerus savā runā, intonācijās, pauzēs un mijiedarbībā ar auditoriju. Kā pieredzējis sarunu vedējs viņš nodibina uzticamas attiecības, izraisot cilvēkos empātiju un emocijas. Šis paņēmiens ir balstīts uz tā, ka pat tad, ja cilvēki vēlētos pieņemt lēmumus, pamatojoties uz faktiem un aukstasinīgu situācijas analīzi, tieši viņu pašsajūta mudina rīkoties noteiktā veidā, un Tramps to prasmīgi izmanto.

Pievienošanās. Viena no Trampa spilgtākajām runas stratēģijām ir vēstījums “Es esmu viens no jums” – “Es esmu tu”. Šeit ASV prezidents spēlē uz vienu no cilvēka pamatvajadzībām – piederību kādai sociālai grupai. Uzrunājot auditoriju, šķiet, ka viņš runā ar viņiem kā līdzvērtīgiem: “Es esmu tāds pats kā jūs”, kā rezultātā cilvēki sevi identificē ar viņu, kas veido vienu veselumu, kurā tiesības, vērtības un ideāli ir vienādi. Cilvēki Trampam pievienojas emocionāli, izjūtot viņu nozīmi un vienlaikus arī uzticību.

Personalizācija. Efektīva komunikācija tiek panākta, izvēloties runas stilu un vēstījumu atkarībā no tā, ar ko ASV prezidents runā, ko viņi vēlas dzirdēt un kā vislabāk nodot vēstījumu. Tramps savā grāmatā “Domā lielā mērā un nebremzē” uzsver, cik svarīgi ir izprast savu auditoriju un tirgu: “Kad jūs runājat ar pūli, ir svarīgi zināt, kas viņi ir un ko viņi vēlas. Jums ir jāpielāgo savs vēstījums viņu vajadzībām.” Šis komunikācijas paņēmiens rada piederības sajūtu, saikni un lojalitāti.

Pārliecināšanas spēja. Tramps saka, ka pārliecība un pārliecināšana ir veiksmīgu sarunu atslēga. Kā viņš raksta grāmatā “Darījumu māksla”: “Sliktākais, ko darījumā var darīt, ir izskatīties izmisušam, lai to noslēgtu. Tas liek otram cilvēkām saost asinis, un tad tu esi miris.”

Storītellings. Donalds Tramps izmanto stāstīšanas spēku, izmantojot klasiskus dramatiskos rīkus, lai piesaistītu un noturētu auditorijas uzmanību. Viņš veido stāstus, kuriem ir galvenie varoņi un antagonisti, sižeta pagriezieni un emocionāla iesaistīšanās. Viņa stāsti ir saistoši, jo tie iekļaujas amerikāņu vērtībās. Tieši šo paņēmienu Tramps izmantojis jau no savas politiskās karjeras sākuma. Piemēram, viņa tradicionālā kampaņas frāze “Make America Great Again”, ko Ronalds Reigans pirmo reizi izmantoja 80. gados, tiek saistīta tieši ar Trampu. Pašreizējam Amerikas prezidentam ir izdevies radīt priekšstatu par ASV kā par varonīgu autsaidēri, kas ir galvenais varonis, par kuru ikviens var iestāties, apvienojot spēkus, lai atjaunotu taisnīgumu.

Satīra. Tā izpaužas pārspīlējumos, kontrastos un asprātībās, kas tiek vērstas uz Trampa oponentiem. Šo paņēmienu izmanto, lai pastiprinātu emocionālo ietekmi uz vēlētājiem un izsistu sarunu biedru no līdzsvara. Satīra ir riskants komunikācijas rīks, jo tā var viegli pārkāpt robežu un kļūt par apvainojumu, taču tas neaptur Amerikas prezidentu.

Neviennozīmīgi komplimenti. No pirmā skatiena tie izklausās nevainīgi, bieži tiek pasniegti kā joks, bet to mērķis ir parādīt oponentām savu psiholoģisko pārākumu. Piemēram, pavisām nesen Donalds Tramps, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, smaidot teica: “Jūs šodien saģērbāties,” atkārtojot to skaļāk, jau vēršoties pie preses. Šādi komplimenti izraisa negatīvu emocionālu reakciju un var destabilizēt sarunu biedru.

Neverbālas komunikācijas meistarība

Harizmas enerģija. Donalda Trampa runas ir enerģiskas, viņa sejas izteiksmes ir daiļrunīgas, žesti un ķermeņa pozas ir reaktīvas, un runa ir bagāta ar intonācijām. Uzstāšanās laikā viņš vienmēr ir aktīvs, viegli pārvietojas no stūra uz stūri, drosmīgi uzrunā publiku, radot tuvības iespaidu. ASV prezidents prot noturēt vēlētāju uzmanību un radīt vajadzīgo iespaidu neatkarīgi no tā, vai viņš runā par globāliem konfliktiem vai sniedz ekspresinterviju medijiem uz Baltā nama sliekšņa.

Situācijas kontrole. Tramps vienmēr uzņemas iniciatīvu un sarunās izmanto dominējošos žestus. Viņš cenšas kontrolēt gan auditoriju, gan sarunu biedru ar žestu palīdzību, norādot kustības virzienu, sarunas pārtraukšanas brīžus, emocionalitātes nomierinošus signālus un tā tālāk.

Īpašs rokasspiediens. Katra viņa tikšanās sākas ar to īpašo rokasspiedienu, kad Donalds Tramps ne tikai paspiež roku, bet pievelk cilvēku sev klāt un ar otru roku uzsit viņam pa roku vai plecu. Tas var šķist draudzīgs žests, taču istenībā tā patiesais mērķis ir atgādināt par savu pārākumu. Tas ir tieši tas, ko psihologi sauc par “statusa žestu”.

Iebrukums personīgajā telpā. Vēl viens žests, ar kuru ASV prezidents neverbāli paziņo cilvēkiem par savu nozīmi, kad sarunas laikā uzsist viņiem pa plecu vai muguru. Ir zināms, ka šāds iebrukums sarunu biedra personīgajā telpā, kas norāda uz dominējošu stāvokli, var izraisīt šaubas, apmulsumu, bailes un nenoteiktību, tāpat kā jebkura cita veida emocionālā spiediena gadījumā.

Acu kontakts. Jebkurā sarunā, vai tā ir oficiāla tikšanās ar ārvalstu līderiem Ovālajā kabinetā vai slēgta diskusija, Tramps apzināti uztur ilgstošu acu kontaktu ar saviem sarunu biedriem. Atvērts, tiešs skatiens acīs demonstrē spēku, pārliecību un varu.

Ierastā poza. Var atzīmēt, ka sarunu laikā Donalds Tramps nereti ieņem ērtu pozu ar plaši izplestām kājām un “trījstūra” žestu, kurā viņa pirksti ir savienoti, atstājot atstarpi starp plaukstām. Tas pauž cilvēka pārliecību savā pozīcijā un zināšanās, un gatavību aizstāvēt savu pozīciju.

Plaukstas uz priekšu. Žests, ko Tramps bieži izmanto savās runās, ir atvērto plaukstu izvirzīšana uz priekšu, kas, no vienas puses, brīdina: “Esi uzmanīgs, es esmu bīstams pretinieks”, un, no otras puses, simbolizē aizsardzības pozīciju, kas atstāj spēcīgu iespaidu uz cilvēkiem.

Tipiskais žests. Faktiski tā ir divu žestu kombinācija, kas mijas viens ar otru. Tramps vispirms pieskaras rādītājpirkstam īkšķim, pārējos pirkstus turot taisni un prom no plaukstas — šo žestu sauc arī par “OK”- un pēc tam izpleš pirkstus, veidojot “L” burtu. Tādā veidā viņš parāda, ka viss ir tieši tā, un šaubu nevar būt, viņš to noteikti zina. ASV prezidents izmanto šo žestu, arī izsakot savu problēmas risinājumu, uzsverot viņa teiktā svarīgumu.

Haoss un kārtība. Tramps bieži vien spēlē uz kontrastiem gan runā, gan žestos. Viens no viņa iecienītākajiem žestiem ir vicināt atslābinātās plaukstas dažādos virzienos, piesaistot skatītāju uzmanību un liekot viņiem justies haosu, bet uzreiz pēc tam “iegriežot gaisu” — iztaisnot rokas no elkoņiem līdz pirkstu galiem, kas izskātās kā precīzā kustībā no augšas uz leju tieši viņam priekšā, it kā sakot: “Izvēlies mani, un es atrisināšu šo problēmu.”

Tiešsaistes komunikācijas fokuss

Inovatīva pieeja komunikācijai, proti, alternatīvu mediju formātu izmantošana, apejot tradicionālos medijus, ļauj Donaldam Trampam efektīvi komunicēt ar mērķauditoriju un veidot uzticīgo kontaktu ar cilvēkiem. Ar gandrīz 101 miljonu sekotāju sociālo mediju platformā “X” Tramps piesaista auditorijas uzmanību, sazinoties ar viņiem pa tiešo, kas rada augstu uzticības līmeni un tuvības sajūtu ar prezidentu, kurš vienmēr ir saziņā.

Trampa provokatīvie ieraksti internetā bieži vien nav saskaņoti ar viņa padomniekiem vai komandu, un izraisa spēcīgu sabiedrības un politiskās elites reakciju. Tādā veidā viņš ne tikai emocionāli iesaista auditoriju, bet arī novērš uzmanību no jautājumiem, no kuriem viņš vēlētos izvairīties, pārfokusējot uzmanību uz tēmām, kas viņam ir izdevīgas. Šādā veidā ASV prezidents patur tiesības kontrolēt stāstījumu un iedarboties patstāvīgi, bez starpniekiem.

Grāmatā “Darījumu māksla” Tramps sīkāk izklāsta drosmes lomu izteikumos: “Es spēlēju uz cilvēku fantāzijām. Cilvēki ne vienmēr domā plaši, taču viņi joprojām var būt ļoti noraizējušies par tiem, kas šādi domā. Tāpēc neliels pārspīlējums nekad nenāk par ļaunu.