Latvijas pensionāriem cerība uz lielākām pensijām? Ministrs pauž optimismu, eksperts – piesardzīgs…







Ir cerība, ka desmit gados Latvija varētu sasniegt tādu vidējo vecuma pensiju, kāda šobrīd ir Igaunijā – apmēram 200 eiro vairāk, Latvijas Televīzijai norādīja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS). Taču – ar nosacījumu, ja tiks pieņemts ministrijas priekšlikums par pakāpenisku tā sauktās “bāzes pensijas” ieviešanu, vēsta portāls “lsm.lv“.

Salīdzinot Baltijas senioru pensijas, Latvijā tās ir vismazākās. Vecuma pensiju vidējais apmērs Latvijā pašlaik ir ap 620 eiro, Lietuvā ap 670, Igaunijā ap 770. Latvijas vidējā vecuma pensija ir vismazākā Baltijas valstīs. Kādēļ tā?

“Grūti pateikt. Tas ir saistīts ar to, ka daļēji gan Igaunijā, gan Lietuvā ienākumi vienmēr bijuši lielāki. Ja ir lielāki ienākumi, līdz ar to tiek veiktas sociālās iemaksas no lielākas algas, līdz ar to pensija ir lielāka. Ja mēs valstī spēsim un iemācīsimies vairāk nopelnīt, tad arī ceru, ka mēs varētu noķert abas pārējās Baltijas valstis,” norādīja Uzulnieks.

“Luminor” bankas ekonomists Pēteris Strautiņš skaidroja, ka vidējais vecuma pensiju apmērs katrā valstī atkarīgs no virknes faktoru – gan no tā, cik lielas ir darba algas, gan kāds ir strādājošo skaits, kāda ir cenu dinamika, gan no tā, cik daudz naudas apgrozās ekonomikā. Latvija iepaliek jau sen: “Starpība starp Latvijas un Igaunijas reālo kopproduktu uz vienu iedzīvotāju izveidojās 90. gadu sākumā.”

Labklājības ministrija cenšas pensijas celt, gan palielinot ar nodokļiem neapliekamo minimumu, gan indeksējot pensijas. Plāno arī līdzīgi kā Igaunijā un Lietuvā ieviest tā saukto bāzes pensiju.

“Tā ir papildu piemaksa pie pensijas, kas Igaunijā ir apmēram šie 200 eiro. Līdz ar to, ja mēs spēsim tuvāko trīs, sešu, deviņu, 12 gadu laikā ieviest bāzes pensiju (sākumā trīs gados tiem, kas vecāki par 85 gadiem, pēc tam trīs gados 80 gadniekiem un tā līdz 65 gadiem), līdz ar to tie, kam jau būs šie te 65 gadi, viņiem, es pieļauju, tad arī varētu mēs Igaunijas līmeni noķert.

Es ceru, ka vismaz pēc 10 gadiem mēs varētu noķert arī Igauniju,” pauda Uzulnieks.

Ekonomists Strautiņš gan uz šo prognozi raugās piesardzīgi: “Es tam ticēšu līdz galam tad, kad tas notiks.”

