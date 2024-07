Foto: LETA

It kā jau skaisti, bet ar katru gadu to ir arvien vairāk un vairāk… Kā tikt vaļā no mārpuķītēm zālienā? Ieteikt







Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis

Reklāma Reklāma

Kā atbrīvoties no mārpuķītēm zālienā? Katru gadu to arvien vairāk un vairāk. Jautā Rita C. Konsultē SIA “Krastmaļi sēklas” pārstāve Ieva Stone.

Ilggadīgā mārpuķīte (Bellis perennis) ir daudzgadīgs, 12–15 cm augsts kurvjziežu dzimtas lakstaugs ar nelieliem baltiem vai dažādu nokrāsu rozā ziediņiem, kas līdzinās margrietiņām. Zied no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Izplatās ar sēklām un sakņu daļām.

Mārpuķīte labi iederas lauku stila dārzos, bet ne klasiskā zālienā. To uzskata par grūti iznīdējamu nezāli, kas konkurē par gaismu, barības vielām un ūdeni. Mārpuķītes un zāliena stiebrzāles mīl vienādus apstākļus un vislabāk attīstās barības vielām bagātā, mitrā augsnē.

Kā atbrīvoties

Var izmantot kādu no ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem, piemēram, Nufarm MCPA 750 š.k., kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai. Apsmidzina maijā, jūnijā, kad nezālēm izveidojusies lapu rozete. Diemžēl šo un līdzīgus līdzekļus var iegādāties tikai ar Profesionālo otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību.

Ja zālienā ir tikai daži mārpuķīšu laukumi, tos iespējams izrakt kopā ar augiem un zemi.

Svarīgi neatstāt zemē sīkās auga saknītes, kas turpinās augt. Izraktajā vietā pieber jaunu augsni un iesēj zāliena sēklas.

Atsevišķus cerus var mēģināt izraut ar speciālo nezāļu rāvēju. To vieglāk izdarīt, ja augsne ir mitra.

Regulāra zāliena skarifikācija palīdz novērst mārpuķīšu izplatību.

Ieteicams zālienu nepļaut pārāk īsu, bet atstāt vismaz 6 cm garumā. Augstāks pļaušanas augstums veicina zāliena blīvumu un samazina mārpuķīšu izplatīšanās un ziedēšanas iespēju.

Lai novērstu mārpuķīšu atgriešanos, jāpārliecinās, ka zāliens ir veselīgs un blīvs, lai nezālēm nebūtu vietas, kur augt.

Atceries!

Vislabāk likvidēt mārpuķītes pirms to ziedēšanas, lai tām nepaspētu izkliedēties sēklas. Ideāli – līdzko parādās pirmās lapiņas.