Izmanto katru mirkli! Horoskopi no 10. līdz 16. jūnijam Ieteikt







Auns

Tev ir jākoncentrējas uz vissvarīgāko konkrētajā brīdī. Būs jāaizstāv savas intereses. Esi reālistisks attiecībā uz savām stiprajām pusēm, mēģini atrisināt tikai tās darba problēmas, kas ir atkarīgas no tevis, un neuzņemies citu cilvēku projektus. Piektdiena ir lieliska diena savu radošo plānu īstenošanai, taču pagaidām nevajadzētu dalīties savos plānos ar priekšnieku, jo viņš var nesaprast tavas idejas.

Vērsis

Šonedēļ vēlams sabalansēt savus spēkus un neradīt sev pārslodzi darbā. Pievērs uzmanību savam izskatam. Trešdien beidzot notiks tikšanās ar senu draugu. Piektdien, nevarēsi izvairīties no objektīvām grūtībām, taču spēsi atrisināt aktuālās un ikdienas problēmas.

Dvīņi

Šonedēļ pašpārliecinātība un optimisms palīdzēs iekarot apkārtējo labvēlību un nostiprinās labas attiecības ar priekšniecību. Vislabvēlīgākās nedēļas dienas solās būt trešdiena un piektdiena. Darbā un personīgajā dzīvē gaidāma spilgta svītra un patīkami pārsteigumi. Saglabā sirdsmieru un pozitīvu attieksmi.

Vēzis

Centies pārāk nelielīties ar savām spējām un nopelniem, dažreiz pieticība kļūst arī par rotu. Jo vairāk altruisma un atbalsta tu izrādīsi pret citiem, jo pozitīvākas pārmaiņas būs tavā dzīvē. Tavs galvenais spēks organizatoriskās prasmes.

Lauva

Nedēļas sākums būs veiksmīgs gandrīz visos aspektos. Vēlams objektīvi novērtēt savas iespējas un sadalīt laiku un enerģiju tā, lai darbs neaizņem gandrīz visu laiku. Privātajā dzīvē tevi var sagaidīt ilūzijas un vilinājums. Nedēļas otrajā pusē labāk savaldi emocijas, lai izvairītos no liekām problēmām. Sestdien uzaicini draugus un sarīko pikniku.

Jaunava

Iespējams, ka šīs nedēļas notikumi veicinās tavu profesionālo izaugsmi. Centies mazāk uzmanības pievērst kritikai, veiksmīga karjeras izaugsme būs atkarīga tikai no tevis. Varēsi prasmīgi izvairīties no kāda kolēģa intrigu tīkla un izrādīt savus talantus.

Svari

Esi piesardzīgs un seko līdzi tam, ko tu saki. Ja esi atvaļinājumā, centies veltīt laiku pārdomām par savu dzīvi, kas tevi neapmierina, ko tu gribētu mainīt. Drīz vien tevi sagaida patīkamas un negaidītas pārmaiņas privātajā dzīvē.

Skorpions

Nedēļa var iepriecināt ar neskaitāmiem notikumiem un iespaidiem, tāpēc jāizmanto katrs mirklis un jāizdzīvo tie harmoniski un spilgti. Tevi sagaida veiksme, un nepatikšanas paies tev garām. Meklējot kompromisu, uzlabosi attiecības ar biznesa partneriem. Privātajā dzīvē tevi sagaida daudzi patīkami brīži un kaislīgi randiņi.

Strēlnieks

Nedēļas sākumā plānotais ceļojums var tikt atcelts, taču neuztraucies par to, diez vai tu no tā kaut ko daudz zaudēsi. Pirmdien tev būs nopietna biznesa tikšanās, visticamāk, ar cilvēku no tālienes. Šīs nedēļas laikā varēsi tikt galā ar daudzām problēmām un būt proaktīvs savu lietu risināšanā.

Mežāzis

Galvenais būt aktīvam tagad un konsekventam visas nedēļas garumā. Nav vēlams vieglprātīgi dot solījumus un solīt zelta kalnus. Trešdien var ienākt interesanta informācija, ņem to vērā. Tavas reālās iespējas var kļūt skaidrākas tikai nedēļas beigās. Tev būs ārkārtīgi veiksmīgas lietas, kas saistītas ar mājas labiekārtošanu. Sestdien iespējama tuvinieku finansiāla palīdzība.

Ūdensvīrs

Esi apdomīgs, savaldies, un tad tev nebūs jānožēlo savas darbības. Centies nekrist ilūzijās, un tavi panākumi palielināsies. Ceturtdien iespējamas veiksmīgas biznesa tikšanās. Būs labvēlīga situācija darbā. Taču privātajā dzīvē attiecības draud pasliktināties, kas var nomākt tevi un uztraukt.

Zivis

Tu jutīsi spēka pieplūdumu un jutīsies lieliskā formā, taču nemaldini sevi. Dažus uzdevumus deleģē uzticamiem partneriem, bet svarīgāko atstāj sev. Centies apsolīt tikai to, ko vari izpildīt. Brīvdienās bērniem būs nepieciešama tava uzmanība un rūpes.

