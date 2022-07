Foto: Shutterstock

Izskati savas reālās iespējas pirms tu kādam dod solījumus! Horoskopi 27.jūlijam Ieteikt







Auns

Vislabāk tev ir steidzami paņemt atvaļinājumu vai vismaz dažas brīvas dienas, jo tu nekādi nevarēsi šodien izpildīt savus darba pienākumus tā kā to no tevis sagaidīs citi. Patiesību sakot, būtu pat labāk, ja tu šodien pie darba neķertos vispār.

Vērsis

Dienas sākumā tu piedzīvosi nelielas neērtības, taču tas tomēr nespēj izjaukt tavus plānus. Pats galvenais – pieturies pie šīs dienas plāniem un nenovirzies no ceļa.

Dvīņi

Izskati savas reālās iespējas pirms tu kādam dod solījumus. Var izrādīties, ka tu sevi un savus spēkus krietni tomēr būsi pārvērtējis.

Vēzis

Pacenties šodien sevī “nosist” vēlēšanos kādam par kaut ko sūdzēties. Pretējā gadījumā tas citos cilvēkos var izraisīt pavisam pretēju reakciju tai, kādu tu sagaidi.

Lauva

Tev var šodien parādīties tādā īpašība sarežģīt sev dzīvi pat bez īpaša iemesla. Nav nekā muļķīgāka šim, taču reizēm mēs visi to darām.

Jaunava

Gaidāma veiksmīga diena, kuras laikā tu pratīsi atrisināt dažādas problēmas, kuras iepriekšējās dienās tev nekādi nebūs izdevies. Vakara stundas solās būt mierīgas un patīkamas.

Svari

Šo dienu vajadzētu veltīt mīļotajam cilvēkam. Bez šaubām, tās ir vislabākās dienas, ja tu vari atļauties atpūsties un darīt to, ko sirds kāro. Tomēr arī par pienākumiem neaizmirsti!

Skorpions

Visa kā šodien būs pa drusciņai – gan pārbaudījums, gan gandarījums, gan patīkami pārsteigumi. Vajag šo visu izmantot, jo tas negadās bieži.

Strēlnieks

Pašpārliecinātība ir laba lieta, ja vien tas kaut kādā veidā palīdz tev, nevis kaitē. Un šodien, šķiet, ka tomēr vairāk kaitēs. Tāpēc esi piezemētāks un ieklausies tajā, ko tev iesaka citi cilvēki. Nekādā gadījumā neesi vīzdegunīgs!

Mežāzis

Nekas tik ļoti nenotur pie cīņas gara kā kāds, kas vēlas ar tevi strīdēties. Taču jāatceras, ka strīdos ielaisties var vien tad, ja tu zini, ka tajos vari uzvarēt. Pretējā gadījumā tas ir lieks laika patēriņš.

Ūdensvīrs

Tu būsi šodien nedaudz agresīvi noskaņots, lai arī pats to vari nemanīt. Tomēr tu pamanīsi to, ka cilvēki uz tavu uzvedību reaģē ne tā kā tu to vēlētos. Tad nu iemeslu tu zini.

Zivis

Šodien tu vari sajusties mazliet noguris no tā, kas notiek ap tevi. Visvairāk tev gribēsies mieru un klusumu savā dzīvē.