Foto. LETA © Paula Čurkste. LA.lv kolāža

Izsludināts iepirkums. Cik lielas un šikas vai tieši pretēji – pieticīgas, būs jaunā prezidenta Rinkēviča inaugurācijas ballītes svinības 8. jūlijā? Ieteikt







Jaunievēlētais Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs dos svinīgo Valsts prezidenta zvērestu Saeimas ārkārtas sesijas sēdē sestdien, 8.jūlijā, plkst.9. Valsts prezidenta amatā stājoties Rinkēvičam, pilnvaras beigsies līdzšinējai valsts pirmajai amatpersonai Egilam Levitam. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā jau izsludināts konkurss, ko vēlētos jaunais prezidents šajā pasākumā redzēt uz cienastu galda un kā viesiem jābūt apkalpotiem. Lūk, īss ieskats iepirkuma prasībās.

Prasības pakalpojuma izpildei ir šādas. Pretendentam būs jānodrošina restorāna pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumi, servējuma nodrošinājums, tajā skaitā trauki, galda piederumi, paplāšu noformējums, stāvgaldi, galdauti, transports uz pasākuma norises vietu – Pils laukumā 3, Rīgā un no tās), savlaicīgi ierodoties pasākuma norises vietā.

Plānotais svinību dalībnieku skaits ir paredzēts – 1400 personas, ar noteikumu, ka slēdzot iepirkuma līgumu, Pasūtītājam ir tiesības veikt izmaiņas dalībnieku skaitā 100 personu robežās.

Par cienastu – konkursa uzvarētājam būs jānodrošina uzkodu pagatavošana to pasniegšanas dienā, ēdiena servējums atbilstoši pasākuma raksturam, tāpat pakalpojuma sniedzējam jābūt gatavam mainīt uzkodu un vīnu sortimentu.

Traukiem jābūt labā stāvoklī, tīriem, bez robiem un plaisām, galdautiem, auduma salvetēm – labi izgludinātām, bez traipiem. Pēc sarīkojuma jānodrošina izlietoto trauku, galda piederumu un ēdienu pārpalikumu novākšana, savas darba telpas, vides uzkopšanu.

Prasības ir arī pret viesmīļiem – tiem ir jābūt ar atbilstošu pieredzi, jāpārzina valsts valoda, kā arī angļu valoda tādā līmenī, lai varētu nodrošināt ārvalstu viesu apkalpošanu. Viesmīļiem jābūt tērptiem vienāda stila un krāsas apģērbos.

Pakalpojuma sniedzējam prezidenta inaugurācijas ballītei būs jānodrošina šādas dažāda veida ēdienkartes pozīcijas: 2 veidu veģetārās uzkodas, 3 veidu zivju uzkodas, 2 veidu gaļas uzkodas, bet desertā – mini kūciņas un mini groziņus. Baltvīns un sarkanvīns – 1 veids un sula.

Speciālas prasības paredzētas arī jau minētajām uzkodām un citiem piedāvātajiem produktiem. Pārtikas produktiem – sulai, uzkodām, desertam jābūt ražotiem Latvijā (izņemot tos produktus, kurus Latvijā neražo).

Uzkodās nedrīkst izmantot birstošas, drūpošas sastāvdaļas, produktus un garšvielas ar spēcīgu, specifisku aromātu un garšu.

Vismaz 20% no pārtikas produktiem, ko paredzēts izmantot ēdiena pagatavošanā, jābūt atbilstošiem nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju prasībām. Ēdināšanas pakalpojumā izmantotie pārtikas produkti nedrīkst saturēt ģenētiski modificētos organismus, nedrīkst sastāvēt no tiem un nedrīkst būt ražoti no tiem.































































































































































Politiķis un Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs dažādos laikos







Saeimas 1.kārtas balsojums par jauno Valsts prezidentu