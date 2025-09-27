“Ja birokrātija būtu elektorāts, tad pēc 2010. gada krīzes “Vienotība” nekad netiktu pārvēlēta,” uzskata politologs 0

Filips Rajevskis, politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” atklāj, ka birokrātija Latvijā bieži nosaka politisko kursu, bet partijas, kas tiek uztvertas kā ierēdņu vai pensionāru pārstāvji, patiesībā elektorātu neveido.

“Birokrātija skatās, kā vējš pūš. Ja birokrātija būtu elektorāts, tad pēc 2010. gada krīzes “Vienotība” nekad netiktu pārvēlēta, jo Dombrovska valdība kārtīgi patīrija birokrātiju,” pauž Rajevskis.

Viņš turpina: “Mēs gribam pateikt, ka “Vienotība” ir ierēdņu partija. Nu nav. Mums nav pensionāru partijas, mums nav ierēdņu partijas – tā nav pazīme, kas veido elektorālo grupu.”

Viņš piemin arī revolūciju, sakot, ka vienreiz tāda mums ir bijusi, kad Finanšu ministrijai izsita logus un “izzaga šnabeni”, un vēl dažus logus izdausīja Saeimas ēkā. “Patiesībā tas radīja “paģiras” Saeimā un lika mainīties,” uzskata politologs..

