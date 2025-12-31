FOTO. Aizbrauc mierā pabaudīt svētkus, bet netīšām satiec prezidentu! Rinkēvičs pamatīgi pārsteidz iedzīvotājus 0
Ropažu ev. lut. baznīca pēdējos gados gados daudziem kļuvusi par vietu, kurp gribas doties, jo tā tiek izdekorēta īpaši skaisti un tur valda lieliska svētku noskaņa.
Arī šis gads nav izņēmums. Lai gan daudzi paspēj tur paviesoties jau pirms Ziemassvētkiem, smeļoties svētku sajūtu, ne viens vien aizbrauc arī īsi pirms gadumijas.
Tiem, kuri uz Ropažiem bija devušies 30. decembrī noteikti pārsteigums bija visai liels ne tikai no skaistajām dekorācijām un lampiņām, bet arī… mūsu valsts prezidenta, kurš gluži tāpat kā ikviens bija devies apskatīt skaisto baznīcu.
Viņš sociālajos tīklos ievietojis pāris foto un komplimentus baznīcas dekoratoriem par šo lielisko iniciatīvu.