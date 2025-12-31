Ropažu baznīca Ziemassvētkos

FOTO. Aizbrauc mierā pabaudīt svētkus, bet netīšām satiec prezidentu! Rinkēvičs pamatīgi pārsteidz iedzīvotājus 0

kokteilis.lv
9:35, 31. decembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Ropažu ev. lut. baznīca pēdējos gados gados daudziem kļuvusi par vietu, kurp gribas doties, jo tā tiek izdekorēta īpaši skaisti un tur valda lieliska svētku noskaņa.

Kokteilis
Ko vilkt Jaungada naktī? Astrologi sniedz precīzas norādes katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Krimināls
Panika Iecavā: piedzēries pasažieris sācis šaudīties autobusā
Lasīt citas ziņas

Arī šis gads nav izņēmums. Lai gan daudzi paspēj tur paviesoties jau pirms Ziemassvētkiem, smeļoties svētku sajūtu, ne viens vien aizbrauc arī īsi pirms gadumijas.

Tiem, kuri uz Ropažiem bija devušies 30. decembrī noteikti pārsteigums bija visai liels ne tikai no skaistajām dekorācijām un lampiņām, bet arī… mūsu valsts prezidenta, kurš gluži tāpat kā ikviens bija devies apskatīt skaisto baznīcu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Alvis Hermanis: Sveicināti Vecā gada pēdējā dienā! Mums ir jaunumi!
Pēdējā stundiņa ir situsi: jau rīt viena no Latvijas radio programmām nebūs vairs dzirdama
Kur Jauno gadu varēs sagaidīt Rīgā?

Viņš sociālajos tīklos ievietojis pāris foto un komplimentus baznīcas dekoratoriem par šo lielisko iniciatīvu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Alvis Hermanis: Sveicināti Vecā gada pēdējā dienā! Mums ir jaunumi!
Kokteilis
Kas sagaida cilvēci līdz 2055. gadam: satraucošas Vangas un Nostradama prognozes
RAKSTA REDAKTORS
Divas traģēdijas Daugavā, apdraudējums Latvijai, Zeizas apsūdzība… TOP10 gada lasītākie raksti LA.LV precīzi ataino, par ko satraucamies un kas sabiedrībai ir svarīgi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.