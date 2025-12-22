FOTO. Konkursā “Latvijas Gada auto 2026” uzvarējusi iepriekš laurus neplūkusi auto marka: vai arī tavs auto ir starp labākajiem? 0
Jaunāko automobiļu konkursā “Latvijas Gada auto 2026” galveno titulu ieguvis automobilis, kā marka konkursa 27 gadu vēsturē uzvarējusi pirmo reizi – tas ir spāņu apvidus automobilis “Cupra Terramar”. Tāpat svinīgajā ceremonijā tika paziņoti uzvarētāji vēl 11 atsevišķajās nominācijās.
Tas tika noskaidrots ceturtdienas vakarā, 18. decembrī, kultūras centrā “Ulbrokas pērle” notikušajā konkursa noslēguma apbalvošanas ceremonijā, ko vadītāja autožurnālists un “Latvijas Gada auto” žūrijas priekšsēdētājs Normunds Avotiņš. Pasākums tika translēts TV un arī interneta video tiešraidē. Savukārt apbalvošanas ceremonijas apmeklētājus ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja dziedātāja Samanta Tīna.
Konkursa žūrijai, kuru šogad pārstāv 14 autožurnālisti un nozares profesionāļi, balsojot par finālā iekļuvušajiem septiņiem auto modeļiem, “Cupra Terramar” ieguva 67 punktus, aiz sevis otrajā vietā atstājot tā paša koncerna tehnisko līdzinieku “Volkswagen Tayron” (62 punkti). Pirmo trijnieku noslēdz “Dacia Bigster” (54), kas ir pagājušā gada konkursa dalībnieka “Dacia Duster” lielākais “brālis”.
Interesanti, ka visi fināla septiņniekā iekļuvušie četri elektromobiļi palika ārpus pirmā trijnieka. “Latvijas Gada auto 2026” balsojumā ceturtajā vietā palika “Renault 5 E-Tech” (52), piektajā – “Škoda Elroq” (47), sestajā – “Kia EV3” (35), bet fināla septiņnieku noslēdz “mazcenas” elektroauto “Hyundai Inster” (33).
Atgādinām, ka katrs no žūrijas locekļiem finālistiem balsojumā piešķir kopumā 25 punktus, izdalot to vismaz pieciem pretendentiem, bet nevienam vairāk par 10 punktiem.
“”Latvijas Gada auto” žūrijas mērķis ir izgaismot autobūves svarīgākās tendences, kuras ir pieejamas arī Latvijas tirgū. Tieši lokālais konteksts ir svarīgs. Tas, ka šogad žūrijas izvēlētajā fināla septiņniekā ir četri elektromobiļi, jau ir liels sasniegums. Un tā ir atšķirība no citiem Eiropas auto konkursiem, kas rietumu modes tendencē pārspīlēti uzslavē tieši elektroauto īpašības. Tomēr šogad varam droši teikt, ka elektromobiļi jau ir reāli pieejamāki plašākam sabiedrības lokam un vairs nav šauras nišas produkts,” norāda “Latvijas Gada auto” konkursa organizators Māris Ozoliņš.
“Pirmo reizi Latvijas konkursa vēsturē uzvarēja “Cupra” marka. Un tā iezīmē interesantu tendenci, ka liela autobūves koncerna (“Volkswagen”) apakšzīmols kļūst par vienu no būtiskākajiem un svarīgākajiem tās produktiem. Visticamāk, arvien retāk redzēsim jaunus SEAT automobiļus, no kuru sportiskajām modifikācijām arī tika atvasināts “Cupra” zīmols kā atsevišķa automašīnu marka un kuras spēkratus arvien biežāk redzam ielās,” uzsver M. Ozoliņš.
Kopumā konkursam “Latvijas Gada auto 2026” bija pieteikti 33 jaunākie auto modeļi, kas pretendēja arī uz tituliem konkursa atsevišķajās nominācijās.
Laureāti “Latvijas Gada auto 2026” papildu nominācijās:
- “Gada Inovācijas balva 2026” – “Xpeng G9”
- “Gada Modernizācijas auto 2026” – “Toyota Corolla Cross”
- “Gada Mazais auto 2026” – “Renault 5”
- “Latvijas Gada auto Dizaina balva 2026” – “Renault 5”
- “Gada Ģimenes auto 2026” – “Volkswagen Tayron”
- “Gada Sportiskākais auto 2026” – “Renault 5”
- “Gada Bezceļu auto 2026” – “Toyota Land Cruiser”
- “Gada Elektroauto 2026” – “Renault 5”
- “Pilsētas Apvidus auto 2026” – “Cupra Terramar”
- “Gada Premium auto 2026” – “Hyundai Ioniq 9”
- “Latvijas Gada auto Tautas simpātija 2026” – “Audi Q5”.
Atšķirībā no citām nominācijām, par kurām balso tikai konkursa žūrija, “Tautas simpātijas” nominācijā savu viedokli varēja izteikt ikviens interesents, balsojot klātienē tirdzniecības centrā “Mols” vai konkursa mājaslapā GadaAuto.lv. Balsojuma “Tautas simpātija 2026” uzvarētājs “Audi Q5” saņēma kopumā 141 balsi, aiz sevis atstājot “Toyota Land Cruiser” (115) un “Audi A6” (108).
Kopumā konkursā bija pieteikti 33 jaunākie auto modeļi. Konkursam varēja pieteikt tikai jaunākos auto modeļus, kas Latvijas tirgū nonākuši pēc 2024. gada 1. oktobra. Finālā iekļuva septiņi pretendenti, kuri saņēma vislielāko žūrijas balsu skaitu pēc “Lielā testa brauciena”, kas norisinājās novembra sākumā. “Latvijas Gada auto” konkurss šogad notika 27. reizi savā pastāvēšanas vēsturē.
Šogad konkursam “Latvijas Gada auto 2026” pieteikti 33 dalībnieki: “Alfa Romeo Junior”, “Audi A5”, “Audi A6”, “Audi A6 Sportback e-tron”, “Audi Q5”, “Citroen C3 Aircross”, “Cupra Tavascan”, “Cupra Terramar”, “Dacia Bigster”, “Fiat Grande Panda”, “GWM Wey 03”, “Hyundai Inster”, “Hyundai loniq 9”, “Kia EV3”, “Kia EV4”, “Kia Sportage”, “Lynk & Co 01”, “MG 3”, “MG HS”, “MG ZS”, “Opel Grandland”, “Opel Frontera”, “Peugeot 5008”, “Renault 4”, “Renault 5”, “Subaru Forester”, “Škoda Elroq”, “Toyota Corolla Cross”, “Toyota Land Cruiser”, “Volkswagen Tayron”, “Volkswagen Transporter”, “Voyah Courage” un “Xpeng G9”.
Pērn tautas balsojumā uzvarēja Audi Q7, bet par “Latvijas Gada auto 2025” kļuva Škoda Kodiaq.
