FOTO. Izcili pianisti un Inese Galante sapulcē pilnu Rīgas Domu un izsauc nerimstošas ovācijas "Ziemassvētku prelūdijā"
14. decembrī Rīgas Domā ar lieliem panākumiem izskanēja izcilu latviešu pianistu – Daumanta Liepiņa, Andreja Osokina, Aleksandra Komkas, Aivara Kalēja un jaunā virtuoza, 11 gadīga Gustava Kalēja – koncerts Ineses Galantes „Ziemassvētku prelūdijas” ietvaros.
Vakars kļuva par nozīmīgu muzikālu notikumu, dāvājot klausītājiem svētku, iedvesmas un patiesa prieka piepildītu noskaņu.
Koncertā tika radīta īpaša muzikāla telpa, kurā organiski savijās dziļi emocionāli skaņdarbi, negaidītas interpretācijas, kā arī smalka humora nots vieglā skatuviskā saspēlē. Līdzās pastāvēja klavieru miniatūras, apjomīgāki skaņdarbi un koncerta īpašā adventes programma radīja vienotību, dinamiku un smalku rotaļīgumu.
Īpašu publikas sajūsmu izraisīja negaidītie klavieru dueti, bet vakara kulminācija bija spilgts un virtuozs fināls – Anrī Lavinjaka „Maršs-galops astoņām rokām un vientuļam flīģelim”, ko vienlaikus izpildīja visi pieci pianisti.
Šis priekšnesums tika uzņemts ar ovācijām un ilgstošiem aplausiem.
Koncerts pārtapa par īstiem svētkiem – siltas emocijas un pateicīga publikas atsaucība piepildīja Rīgas Doma majestātisko telpu un ikviena klātesošā sirdi, kļūstot par spilgtu muzikālu akcentu Ziemassvētku laikā.