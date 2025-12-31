Ikgadējais “Rimi” Rīgas maratona Ziemassvētku skrējiens.

Ja šodien to redzi Rīgā – nofotografē vai nofilmē un ziņo pašvaldībai 0

LETA
8:40, 31. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Jauno uguņošanas noteikumu pārkāpšanu gadu mijā Rīgā aculiecinieki tiek aicināti fiksēt foto un video, aģentūru LETA informēja pilsētas pašvaldībā.

Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) aicina iedzīvotājus ievērot jaunos uguņošanas noteikumus Rīgā Jaungada naktī un izmantot pirotehniku tikai laika posmā no pusnakts līdz vieniem naktī.

“Latvijā dzīvojam pēc Latvijas laika, tāpēc turpmāk Rīgā atļautais laiks Jaungada uguņošanai būs no pusnakts iestāšanās līdz vieniem naktī. Tas ir pietiekams laika sprīdis, lai gribētāji atzīmētu Jaunā gada atnākšanu ar uguņošanu, bet netraucētu apkārtējos naktsmieram,” komentē domes priekšsēdētāja vietnieks drošības, īpašumu, mājokļu un vides jautājumos.

Dome vēlas “lauzt gadiem iesakņojušās tradīcijas daļā sabiedrības, kas pirotehniku lieto Jaungadā, lai slavinātu agresorvalsti”. “Ja kāds vēlas svinēt pēc Maskavas laika, tad droši to var darīt citā valstī – mūsu valsts robeža šādām personām ir atvērta,” aicina politiķis.

Jaungada naktī pašvaldības policijas spēki būšot maksimāli novirzīti drošības nodrošināšanai pilsētā, tai skaitā pirotehnikas izmantošanas kontrolei. Arī “ikviens kaimiņš un aculiecinieks var veikt foto vai video fiksāciju un ziņot pašvaldības policijai par veikto pārkāpumu”, mudina politiķis.

Jau ziņots, ka Rīgas dome pieņēma jaunos saistošos noteikumus par uguņošanu pilsētā.

Lai netraucētu iedzīvotāju naktsmieru, jaunie saistošie noteikumi kopumā paredz pirotehnikas aizliegumu naktīs – no 1. jūnija līdz 31. augustam no plkst. 23 līdz plkst. 7, bet no 1. septembra līdz 31. maijam no plkst. 22 līdz plkst. 7. Izņēmums ir Jaungada nakts, kad uguņošana ir atļauta no pusnakts līdz plkst. 1.

Pirotehnikas lietošanas aizliegums neattieksies uz publiskiem pasākumiem, kas saskaņoti Rīgas domē.

Par noteikumu pārkāpumu paredzēts administratīvai sods – līdz 350 eiro fiziskām personām un līdz 1400 eiro juridiskām personām.

