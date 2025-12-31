Kas sagaida cilvēci līdz 2055. gadam: satraucošas Vangas un Nostradama prognozes 0
Ja var ticēt viņu prognozēm, turpmākie gadi laikā līdz 2055. gadam mainīs pasauli līdz nepazīšanai. Divu pasaulē visvairāk citēto praviešu – franču astrologa Nostradama un bulgāru gaišreģes Vangas – pareģojumi jau sen ir kļuvuši par popkultūras sastāvdaļu un neizbēgami tiek apspriesti, runājot par nākotni.
Apkopojot visbiežāk minētās šo cilvēku prognozes, kādu pasauli tās mums sola līdz gadsimta vidum? Sky History raksta par viņu galvenajām prognozēm.
Horoskopi, pareģojumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies stāstam ar vieglu smaidu!