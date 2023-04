Ilustratīvs attēls Foto: Ilze Pētersone

Ja Lieldienas, tad olas it visur! Interesanti fakti par olu liķieri







Neatkarīgi no tā, vai Lieldienas svini pēc senlatviešu tradīcijām, kristīgajiem rituāliem vai ar amerikānisko Lieldienu zaķi galvenajā lomā, šajos svētkos it visur ir olas! Olas ir samērā populāras arī dzērienu pasaulē, kur ir gan lērums kokteiļu ar gaisīgām olbaltuma putām, gan nopietnāki olu dzērieni, tāpēc Lieldienu gaidās ir apkopoti četri interesanti fakti par pašu populārāko dzērienu no olām – olu liķieri.

1. Olu liķieris nav Lieldienu dzēriens!

Lieldienu mēnesī, salīdzinot ar pārējiem gada mēnešiem, pieprasījums pēc olu liķieriem AlkOutlet veikalos pieaug aptuveni piecas reizes. Lai arī olu liķieri Latvijā ļaudis visvairāk pērk tieši Lieldienu laikā, klasiski tas nav Lieldienu dzēriens. Tajās valstīs, kur olu liķieri pazīst jau ļoti sen, šis saldais alkoholiskais krēms ir kļuvis par populāru cienastu Ziemassvētku galdam vai neatņemamu kafijas un kūkas papildinājumu dāmu tējas pauzēs un drēgnos rudens vakaros.

Te nu gan jāpiebilst – kurš ir teicis, ka Latvijā nevaram veidot paši savas tradīcijas, tāpēc visdrīzāk nav ne vainas, ja mēs ar krēmīgo liķieri papildinām savas Lieldienu kūkas un sīpolmizās krāsotās olas?

2. Šis liķieris ir cēlies no avokado.

Tā, kā avokado mūsu platuma grādos cilvēki uzturā lieto tikai dažus pēdējos gadus un vēl arvien netrūkst tādu, kas tā arī nav iemācījušies šajā superproduktā sagaršot ko vairāk par ziepēm, turpretī olas esam ēduši, cik sen vien spējam atcerēties, vairumam cilvēku šis, iespējams, ir pats pārsteidzošākais fakts! Olu liķieris radies no avokado! Populārākais olu liķiera izcelsmes stāsts saka, ka 17.gadsimtā Brazīlijā holandiešu plantatori bija pasākuši pārgatavojušos avokado jaukt ar alkoholu un iegūt reibinošu, krēmīgu dziru.

Pēc tam, ka holandieši tika no Brazīlijas izraidīti un viņu mēģinājumi Eiropā izaudzēt avokado beidzās nesekmīgi, radošie ļaudis sāka meklēt, ar ko aizvietot avokado, un atcerējās par olām! Tā 17. gadsimta otrajā pusē Eiropa ieguva olu liķieri. Protams – mūsu senču paradumi patentēt savus izgudrojumus un dokumentēt vēsturi krietni atšķīrās no mūsdienu iespējām un nevar izslēgt varbūtību, ka jēlas olas ar kādu spirtotu dzērienu ļaudis mēģinājuši maisīt jau senāk.

3. Populārākais olu liķiera nosaukums radies no juristu paradumiem.

Tā, kā jēlu olu labvēlīgā iedarbība uz balss saitēm nav tikai komisku vintage filmu sižets un alkoholiskie dzērieni nelielās devās daļai cilvēku tiešām atraisa runas spējas, “graķītis” olu liķiera samērā drīz pēc šī dzēriena radīšanas kļuva par populāru advokātu tradīciju pirms garām uzrunām. Tieši šī iemesla dēļ tautas valodā olu liķieri sāka saukt par ‘advocatenborrel’, taču arī senos laikos cilvēkiem bija tendence saīsināt garus vārdus, un šī mēles mežģa vietā olu liķieri sauca vienkārši par ‘advocaat’.

Šīs nosaukums radies tautas folklorā, tas nepieder vienam konkrētam ražotājam, bet kultūrā un mārketingā nekas nav veiksmīgāks par lietām, kas folklorizējušās, un tāpēc nosaukums ‘advocaat’ mūsdienās rotā daudz un dažādu ražotāju olu liķiera pudeles.

4. Olu liķieris ir populārs kulinārijas meistarstiķiem.

Tā, ka labs un kvalitatīvs olu liķieris pēc savas būtības ir šķidrs, alkoholisks krēms un tomēr ir pietiekoši specifisks, lai tam atrastos savs cienītāju loks, bet kļūt par plaša patēriņa preci tam būtu izaicinoši, olu liķieris ir kļuvis par lielisku palīgu virtuvē! Lielākā daļa cilvēku noteikti ir pagaršojuši gardās smalkmaizītes ar olu liķiera pildījumu, taču jaunu garšu iegūšanai liķierī var mērcēt rozīnes un žāvētos augļus dažādiem kēksiem.

Olu liķieri var izmantot, gatavojot tiramisū, maskarpones krēmus un pat mannas biezputru, turklāt tam var ierādīt goda vietu savā eļļu un mērču plauktiņā – nedaudz olu liķiera piešķirs jaunas garšu nianses majonēzei un salātiem. To var pievienot krēmzupām un karijiem, nemaz nerunājot par kafijas vai kakao saldināšanu.

Te gan jāatceras, brīdina dzērienu un vīnu veikalu tīkls “AlkOutlet”, – ja gatavoto ēdienu ēdīs arī bērni, ar šiem eksperimentiem jābūt piesardzīgam, taču visādi citādi – kāpēc ne? Ja saproti, ka tīrā veidā izdzert Lieldienās uzdāvināto specifisko olu dzērienu neizdosies, iespējams, tas sevi var pierādīt kā burvīga garšviela un lielisks ēdienu papildinājums! Vienkārši eksperimentē.