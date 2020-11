Ilze Pētersone ar biopārtikas pirkumiem no Skultes tirdziņa. Foto: Ilze Pētersone

"Maciņš saplok zibenīgi." Vai bioloģiski produkti tiešām izmaksā dārgāk?





Ilze Pētersone, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vismaz pāris gadus sestdienu rīti man sākas ar Skultes tirdziņu. Lieku grozā maisiņus, burkas un kārbiņas, lai sapirktu pārtiku visai nedēļai. Ar gadiem nācis klāt viedums, jo daudz vairāk nekā jaunībā domāju par veselīgu maltīti, ko lieku galdā ģimenei.

Ja vien iespējams, izvēlos Latvijā bioloģiski audzētus un sezonai atbilstošus produktus. Vai sanāk dārgāk?

Jau 25 gadus uzturā nelietoju gaļas produktus, tāpēc to nav mana pārtikas saraksta augšgalā. Tiesa, ģimenē pagaidām esmu vienīgā veģetāriete, turklāt nekarojoša, tāpēc šad un tad mājinieku priekam pie mums no tuvējā Sējas novada saimniekiem atceļo bioloģiskais tītars vai vista.

Maciņš saplok zibenīgi, jo nepērku vienai dienai un summa izveidojas iespaidīga, dažas reizes pārsniedzot veikala nebioloģisko putnu cenas. Toties ēdiena garša ir nesalīdzināma – to saka gan mans trenētais deguns, jo gaļas maltītes gatavoju pēc izjūtas un ožas, gan ēdēji.

Pie dārgā gala jāpieskaita arī maizīte, kas kilogramā maksā ap sešiem eiro. Man garšo gan saldskābā, gan rupjmaize, sevišķi ar kaņepītēm, un vienā pirkumā par 8 līdz 10 eiro mazāk nebūs.

Tikpat svarīga kā garša ir apziņa, ka maizīte cepta no bioloģiskajiem miltiem, kas malti no neindētiem graudiem. Prātoju, vai neņemt piemēru no Ivetas Straumes un necept pašai. Tikai jāpaskaita ietaupījums, kad atrēķina produktu un elektrības izmaksas, un patērētais laiks.

Krietni maigāks ir bioloģiski audzētu dārzeņu cenrādis. Nupat šajā sestdienā kartupeļi maksāja 40 centus, kāposti – 50, bietes – 70, burkāni – 80, sīpoli – 1 eiro kilogramā. Salīdziniet paši ar konvencionāļiem – gandrīz nekādas starpības.

Līdzīgi ir ar āboliem un bumbieriem, taču viena bēda – Skultes tirdziņā tos reti var nopirkt.

Tas pats ar piena produktiem, ko iegādājos tuvējā “Elvi” veikalā, taču arī tur pagaidām nekā vairāk par bioloģiski ražotu sviestu neatrodu, toties prieks, ka bakalejas nodaļā atvestas bioloģiskās auzu pārslas – 500 g paciņā par 1,75 eiro.

Par dažiem bioproduktiem esmu sapratusi, ka nav ko iespringt, – kafiju pamēģināju, garša neatbilst augstajai cenai, bez cukura varu iztikt, jo gandrīz nelietoju, un ārzemju augļu un citu “eksotu” stendiem eju garām, jo dodu priekšroku pašmāju labumiem gan svaigā, gan saldētā veidā.

Ja nu vienīgi ap Ziemassvētku laiku sagribas apelsīnu, eh, lai iet arī – nopērku un notiesāju bez sirdsapziņas pārmetumiem.

Uz jautājumu – vai bioloģiski produkti izmaksā dārgāk, varu teikt – nedaudz vairāk, un arī garšas ziņā tie sit pušu konvencionāļus. Jāseko minimālistu padomam – mazāk ir vairāk.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu