Jānis Vimba Foto: Evija Trifanova/LETA

Jānis Vimba tagad būs mērs. Kādi ir jaunie pašvaldību vadītāji citās pilsētās?







Par Siguldas novada domes priekšsēdētāju piektdien tika ievēlēts Siguldas novada partijas deputāts Jānis Vimba, kurš savulaik bija Latvijas Nacionālā teātra direktors, bet pēdējos gados strādājis par direktoru Siguldas novada Kultūras un tūrisma centrā un pasniedzēju Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē.

Viņš šajā amatā nomaina līdzšinējo domes priekšsēdētāju Linardu Kumski no Latvijas Zemnieku savienības (LZS) un Latvijas Zaļās partijas (LZP) kopīgā saraksta.

Vimbu mēra amatam izvirzīja viņa partijas biedrs Erlands Eisaks. Par Vimbu nobalsoja 11 deputāti, astoņi bija pret, bet viens atturējās.

Par Vimbu balsoja nobalsoja no Siguldas novada partijas ievēlētie deputāti – Vimba, Eisaks, Jānis Zilvers, Jānis Eisaks un Mārtiņš Zemītis. Tāpat par viņu nobalsoja no partijas “Jaunā Vienotība” ievēlētā Ina Stupele un Mārtiņš Rupmejs. No LZS un LZP kopīgā saraksta ievēlētajiem deputātiem par Vimbu nobalsoja Linards Kumskis, Solvita Strausa, Eva Viļķina un Jānis Zilvers, savukārt no šī paša saraksta ievēlētā Zane Berdinska balsoja pret.

Turpretī no saraksta, ko veido Nacionālā apvienība, Latvijas Reģionu apvienība, Vidzemes partija un Jaunā konservatīvā partija, pret Vimbu balsoja seši no kopumā septiņiem deputātiem – Sausiņa, Rūdolfs Kalvāns, Mārtiņš Zīverts, Ance Kaimiņa, Ivo Bernats un Maija Pūce. Savukārt Jānis Strautmanis balsojumā par Vimbu atturējās.

Priekšsēdētāja amatam tika izvirzīta arī aizvadītajā domes sasaukumā no priekšsēdētājas amata gāztā Sausiņa, kura ievēlēta no Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas kopīgā saraksta. Par Sausiņu nobalsoja septiņi deputāti, bet pret bija 12.

Šodien plkst.13.30 sasaukta domes ārkārtas sēde, lai lemtu par vietnieku ievēlēšanu.

Kā vēstīts, Siguldas novadā visvairāk mandātu – septiņus no 19 – ieguva Sausiņas pārstāvētais saraksts. Par to nobalsoja 33,08% balsstiesīgo.

Domē no šī saraksta iekļuvuši Sausiņa, Rūdolfs Kalvāns, Jānis Strautmanis, Mārtiņš Zīverts, Ance Kaimiņa, Ivo Bernats un Maija Pūce.

Savukārt par pašlaik pie varas esošo LZS un LZP sarakstu nobalsoja 25,49% vēlētāju, tam iegūstot piecus mandātus, kurus saņēmuši līdzšinējais priekšsēdētājs Kumskis, Solvita Strausa, Eva Viļķina, Jānis Zilvers un Zane Berdinska.

Trešajā vietā ierindojusies Siguldas novada partija, par kuru nobalsojuši 21,72% balsstiesīgo novada iedzīvotāju. No Siguldas novada partijas saraksta piecus mandātus ieguvuši Vimba, Eisaks, Jānis Zilvers, Jānis Eisaks un Mārtiņš Zemītis.

Pēdējais politiskais spēks, kas iekļuvis Siguldas novada domē, ir “Jaunā vienotība”, par kuru nobalsojuši 10,74% vēlētāju. Divus deputāta mandātus no šī saraksta ieguvusi Ina Stupele un Mārtiņš Rupmejs.

Vēlēšanās Siguldas novadā piedalījušies 51,16% vēlētāju.