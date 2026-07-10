Praktiski nekas nav jādara – tikai jāiet: pasaulē aizvien populārāka kļūst unikāla Japāņu soļošanas metode svara samazināšanai 0
Kad runa ir par veselību un ilgmūžību, nereti šķiet, ka vajadzīgi sarežģīti treniņi vai dārgs aprīkojums. Bet izrādās — pārsteidzošus rezultātus var panākt ar vienkāršu soļošanu, raksta “Independent”.
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Pasaulē arvien populārāka kļūst soļošanas metode, ko izstrādājuši Japānas pētnieki. Šī metode ir visiem pieejama un piedāvā efektīvu alternatīvu sarežģītiem treniņiem.