Foto: Pexels

Japānas īrisi ir ne tikai ļoti skaisti, bet arī zied visvēlāk, vasaras vidū. Vai tos var audzēt Latvijā? Ieteikt







Tirgū ieraudzīju ļoti skaistus īrisu ziedus. Tie esot Japānas īrisi. Vai tos tiešām var audzēt Latvijā? Kā to darīt, un kur var nopirkt stādus? Jautā Anna Litenē.

Reklāma Reklāma

– Japānas īrisi ir ne tikai ļoti skaisti, bet arī zied visvēlāk, vasaras vidū, – skaidro puķkopis Mārtiņš Maltenieks, kurš šos īrisus audzē jau vairākus gadu desmitus. Tie ir ļoti viegli kopjami un mazprasīgi augi arī Latvijas apstākļos, ja izvēlas īsto šķirni un ievēro to pamatvajadzības. Katram ziednesim ir vismaz divi pumpuri, tāpēc ceri zied mēnesi un pat ilgāk.

Slikta salcietība

Šie īrisi ir ļoti populāri Japānā (tāpēc arī šāds nosaukums), tur tos audzē jau vairāk nekā 500 gadu un ir tūkstošiem šķirņu. Japāņi par hana-šobu sauktos īrisus dēvē par samuraju ziediem – izturības un vīrišķības simbolu, tāpēc ziedēšanas laikā svin zēnu svētkus.

Meklējot stādus, jāzina, ka nosaukums Japānas īrisi (Iris japonica) šai puķei ir pasaulē vispazīstamākais, taču botāniski tas nav īsti pareizs, jo visu šķirņu priekšteči ir Japānas, Korejas, Ķīnas un Krievijas Tālo Austrumu siltajās un mitrajās piejūras pļavās augošie zobenveida īrisi (Iris ensata). Šiem īrisiem ir arī trešais nosaukums – Kemfera īrisi (Iris kaempferi).

Diemžēl vairākums izveidoto šķirņu audzēšanai Latvijas dārzos nav piemērotas zemās salcietības dēļ, tāpēc ir maz izplatītas.

Latvijas dārzkopības entuziasti centušies atlasīt vietējiem apstākļiem piemērotākos īrisus, kas bez īpašas piesegšanas iztur ziemas. Tas ir izdevies, un kolekciju dārzos sastopami šie skaistie augi. Vienkāršākais veids, kā pie tādiem tikt – apmeklēt kādu no lielajiem augu gadatirgiem, kad savus retumus piedāvā vietējie audzētāji. Var arī interneta vidē iesaistīties augu kolekcionāru domubiedru grupās – gan jau kāds piedāvās stādiņu. Vēl stādus var pasūtīt no ārzemju katalogiem, taču šiem augiem Latvijas ziemas nav piemērotas. Ja ļoti gribas audzēt kādu no tiem, Mārtiņš Maltenieks iesaka stādīt lielos podos un pārziemināt pagrabā.

Vietējās selekcijas īrisi dārzā ziemo bez problēmām, nav jāpiesedz un vienmēr visu jūliju bagātīgi zied. Slikto laika apstākļu dēļ šogad gan vairākumam ir pa vienam ziedam uz kāta (parasti ir divi). Ziedi ir gan zilā, gan gaiši zilā, baltā un violetzilā krāsā.

Īrisiem, tāpat kā citām ziemcietēm, patīk, ja neapgriež lakstus, lai ceros uzkrātos stabilāka sniega sega.

Saule un mitrums

Japānas īrisi labi aug parastā, trūdvielām bagātā dārza augsnē saulainā vietā. Tai jābūt diezgan mitrai, it sevišķi ziedēšanas laikā, un nedaudz skābai. Ideāls ir pH 5,0–6,5. Tāpēc īrisiem nepatīk kaļķainas, kā arī ātri žūstošas, smilšainas augsnes. Augi būs veselīgi, ja tiks pienācīgi laistīti, mēsloti ar paskābinošiem minerālmēsliem un ik pa laikam mulčēti ar skābo kūdru. Dalīt cerus un pārstādīt var visā veģetācijas periodā, tomēr labāk to darīt tūliņ pēc noziedēšanas. Šos īrisus nebojā slimības un kaitēkļi. Gliemeži neēd Japānas īrisus.