“Jaunajā EP sasaukumā Orbānam ir diezgan liels fanu klubs,” nepatīkami pārsteigts ir EP deputāts Ijabs Ieteikt







“Tas, kas mani pārsteidza Eiropas Parlamentā, ir tas, ka tajā jaunajā sasaukumā diemžēl Orbānam ir diezgan liels fanu klubs. Tur bija daudz kolēģi īpaši labējā flangā, kas bija sajūsmā par to, ko viņš runāja un kā izturējās pret parlamentu un Eiropas Savienību kopumā,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Globuss” pauda politologs un pašreizējais Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Ivars Ijabs, komentējot trešdien, 9.oktobrī, notikušo EP sēdi Strasbūrā, kur bija dzirdami arī Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna un Eiropas Komisijas (EK) prezidentes Urzulas fon der Leienas pretēji viedokļi par Eiropas nākotni.

“Tas bija aizraujoši, bet arī mazliet uztraucoši,” atzina EP deputāts Ijabs. “Domāju, ka tur tās ģimenes attiecības ar Orbānu ir mazliet pārspīlētas, jo viņš, kā mēs to zinām, ir būvējis visu savu politisko karjeru vismaz pēdējos desmit gados uz to, cik viņam ļoti nepatīk Eiropas Savienība. Domāju, ka ārpolitikā viņš ir bijis izteikti destruktīvs Eiropas interesēm, strādājot joprojām ar Kremli un brāļojoties ar Putinu, arī braucot uz Pekinu, tā mēģinot veidot savu ārpolitiku. Tādā ziņā tas konflikts ir pietiekoši ieildzis,” komentēja Ijabs TV24 raidījumā “Globuss”.

Līdz ar to EP deputāts uzskata, ka šāda Orbāna politiskā darbība ir kopumā destruktīva.

“Protams, tas ir destruktīvi attiecībā, piemēram, uz sankcijām pret Krieviju un palīdzību Ukrainai, kur ES ir visu laiku spiesta domāt kaut kādus variantus, lai apietu to veto [balsojumu] un kaut kādā veidā ietu uz priekšu. Nu paldies dievam, tas šonedēļ arī izdevās, kad ir skaidrs, ka mēs tomēr palīdzēsim Ukrainai uz to Krievijai iesaldēto aktīvu bāzes, kas ir ļoti labi! Bet, no otras puses, protams, skaidrs, ka tādas valstis, kuras šajā situācijā būvē visu savu politiku uz pretestību ES kopējām interesēm, es domāju, ka neko labu mums nevar dot,” secināja politologs un EP deputāts Ijabs, TV24 raidījumā “Globuss”, analizējot Ungārijas premjerministra Orbāna politisko darbību.

Kā šonedēļ tika ziņots ārvalstu presē, tad Ungārijas premjerministrs Orbāns un EK prezidente fon der Leiena trešdien, 9.oktobrī, piedalījās aizraujošās EP debatēs, kurās abi līderi izklāstīja pretējus redzējumu par Eiropas nākotni un atklāja savu spēcīgo nepatiku viens pret otru, saduroties aci pret aci, ziņoja “Euronews“.

Starp daudzajām abu politiķu domstarpību jomām bija Krievijas karš pret Ukrainu, kā arī jautājums par to, kā vislabāk būtu risināt Eiropas konkurētspējas zaudēšanas problēmu un nelegālās migrācijas pieaugumu.

Ungārijas premjerministrs Orbāns nodēvēja ES reakciju uz šo karu kā “slikti plānotu un slikti īstenotu” un aicināja ES atjaunot saziņu ar Kremli, ko viņš jau bija mēģinājis darīt pretrunīgi vērtētajā vizītē Maskavā šogad jūlijā.

“Eiropas Savienībai ir kļūdaina politika attiecībā uz šo karu,” tā Orbāns trešdienas rītā, 9.oktobrī, sacīja EP deputātiem. “Ja mēs vēlamies uzvarēt, mums ir jāmaina šo zaudēšanas stratēģiju.”

