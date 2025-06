Francijas galvaspilsētu Parīzi skāruši spēcīgi plūdi, kas laupījuši arī vismaz divu cilvēku dzīvības. Lai nodrošinātu sabiedrības drošību un mazliet uzlabotu iedzīvotāju garastāvokli, Francijas policija, patrulējot applūdušajās ielās, spēj saglabāt optimismu.

Video, kas publicēts “Daily Mail”, redzama policijas mašīna, kas, braucot pa ielām, atskaņo dziedātājas Selīnas Dionas ikonisko balādi “My heart will go on”.

Kā vēsta aģentūra LETA, vētrās, kas sekoja milzu karstuma vilnim, Francijā trešdien gājuši bojā divi cilvēki, atsaucoties uz varasiestādēm, ziņo vietējie mediji.

Tarnas un Garonnas departamentā valsts dienvidos, krītot vētras izgāztam kokam, gājis bojā kāds 12 gadus vecs zēns, vēsta privātais televīzijas ziņu kanāls BFMTV.

Savukārt kāda pilsētiņā Francijas ziemeļrietumos četrriteņu motocikla vadītājs gājis bojā, ietriecoties pār ceļu pārkritušā kokā, ziņo radiostacija “Ici”.

Līdz karstumu nomainīja spēcīgas lietusgāzes, daudzviet Francijā temperatūra ievērojami pārsniedz 30 grādus pēc Celsija. Vētrās, kas nomanīja karstuma vilni, vēju ātrums sasniedza 120 kilometrus stundā (33 metrus sekundē).

Parīzē spēcīgās lietusgāzes izraisīja ielu applūšanu, un ūdens sāka sūkties pat parlamenta ēkā. Tā rezultātā uz īsu brīdi tika pārtraukta Nacionālās sapulces sēde.

Applūdušas arī daudzas metro stacijas, izsaucot traucējumus transporta sistēmā.

Tikai 20 minūšu laikā temperatūra Parīzē nokritās par 11 grādiem pēc Celsija.

Porte de Versailles metro station in Paris was overwhelmed by floodwaters during last night’s powerful storm 🌊👀pic.twitter.com/mHcmS0ZHdj

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 26, 2025