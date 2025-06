Foto: Unsplash.com

Ar laiku liesma sāk dzist: 5 padomi, kā saglabāt kaisli arī pēc vairākiem kopdzīves gadiem Ieteikt







Sākumā viss notiek pats no sevis – mēs atrodam īsto cilvēku, kam seko skatieni, pieskārieni, vēlme būt tuvumā un kaisle. Bet paiet gadi. Ikdiena kļūst aizņemta, parādās rutīna, nogurums, un pēkšņi rodas sajūta – kaut kas ir mainījies. Kaisle vairs nav tāda kā attiecību sākumā. Gluži pretēji – reizēm šķiet, ka tā pazudusi pavisam. Vai tas nozīmē, ka attiecībām pienācis gals un ir jāšķiras? Nebūt ne!

Tas, ka kaisle ar laiku mazinās, ir pilnīgi normāli. Tas nenozīmē, ka mīlestība pret otru cilvēku ir beigusies vai attiecībām vairs nav vērtības. Drīzāk, ir pienācis laiks padomāt, kā iespējams atjaunot tuvību. Kā atkal ieraudzīt vienam otru no jauna? Kaisle nav kaut kas, kas tikai parādās – to var atjaunot, ja abi partneri tam pievērš uzmanību un iegulda pūles. Pāris var atrast veidus, kā atklāt viens otru no jauna un veidot vēl dziļāku saikni, kas ilgtermiņā stiprinās attiecības un ļaus uzliesmot jaunai dzirkstij.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.