Jaunākā informācija par Baltkrievijā aizturētajiem jauniešiem no Latvijas – tuvinieki ir kategoriski pret jebkādu detaļu publiskošanu Ieteikt







Ārlietu ministrija (ĀM) ir pastāvīgā saziņā ar Baltkrievijas kompetentajām iestādēm saistībā ar četriem aizturētajiem jauniešiem no Latvijas, aģentūrai LETA norādīja ĀM pārstāve Solvita Martinsone.

Viņa arī atzīmēja, ka Baltkrievijas puse izmeklēšanas gaitā sīkākas lietas detaļas neizpauž. ĀM pārstāve uzsvēra, ka jauniešu tuvinieki kategoriski noraida informācijas publiskošanu saistībā ar minēto aizturēšanu un, respektējot šo lūgumu, ministrija komentārus nesniegs.

Ņemot vērā Baltkrievijas iesaisti pilna mēroga Krievijas karadarbībā pret Ukrainu, Krievijas un Baltkrievijas bruņoto spēku pastiprināto aktivitāti Baltkrievijas teritorijā, ievērojamiem drošības riskiem un neprognozējamu drošības situācijas attīstību tuvākajā nākotnē, ĀM turpina aicināt Latvijas valstspiederīgos neceļot uz Baltkrieviju.

ĀM akcentē, ka ceļotāji var tikt pakļauti Baltkrievijas dienestu provokācijām un nepatiesi apsūdzēti Baltkrievijas likumu pārkāpumos un tā rezultātā arestēti. Ministrijā piebilst, ka tiesiskuma trūkuma dēļ Baltkrievijā Latvijas iespējas sniegt šādām personām palīdzību ir ļoti ierobežota.

LETA jau rakstīja, ka Baltkrievijā aizturēti četri jaunieši no Latvijas. ĀM iepriekš norādīja, ka no jauniešu tuviniekiem saņemts zvans par aizturēšanas faktu un precizēta informācija no oficiālajām iestādēm.

Kā liecina sociālajos tīklos publicēts video, jaunieši devušies uz Baltkrieviju, lai apmeklētu festivālu. Pie jauniešiem mašīnā esot konstatēta marihuāna un visi četri aizturēti.