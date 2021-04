Foto: Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas slimnīcā sagaidīts šogad divsimtais mazulis Ieteikt







Jelgavas pilsētas slimnīcā Lielajā piektdienā, 2. aprīlī, pulksten 23.27 piedzima šā gada divsimtais mazulis – puisītis Teo. Mazajam jelgavniekam šodien nogādāta dāvana no pilsētas pašvaldības – pilsētas simbols Alnītis. Šogad līdz 6. aprīlim Jelgavas slimnīcā piedzimuši 208 bērni.

Mazais jelgavnieks piedzima 3900 gramu smags un 55 centimetrus garš. «Noteiktais dzimšanas laiks bija nedēļu agrāk, taču Teo izvēlējās pasaulē nākt tikai 2. aprīlī īsi pirms pusnakts. Tā nu viņš ir divsimtais Jelgavas slimnīcā šogad piedzimušais bērniņš,» stāsta zēna mamma Krista.

Teo mammai Jelgavas pilsētas slimnīca ir arī darbavieta – viņa līdz bērna kopšanas atvaļinājumam strādāja par radiogrāferi slimnīcas Radioloģijas nodaļā.

Teo ir pirmais bērniņš Kristas un Endija ģimenē. «Tas ir pārbaudījums mums visiem, jo ir tik daudz nezināmā! Taču centīsimies ar visu tikt galā un izaudzināt krietnu cilvēku, kurš dos savu ieguldījumu Jelgavai un valstij,» atzīst tētis, mazajam vēlot veselību.

Mamma stāsta, ka, izvēloties dēlam vārdu, svarīgi bijis, lai tas nav pārāk populārs. «Teo bija viens no pirmajiem izskatītajiem vārdiem, bet īsi pirms dēla piedzimšanas atradām vēl piecus variantus, tādēļ sarīkojām izlozi. No sešām lapiņām izvilkām to, uz kuras bija rakstīts Teo,» stāsta mamma.

Pirmās dzīves dienas puika bijis mierīgs, vien pretenzijas izrādot, ja viņam traucē gulēt.

Kā dāvanu no slimnīcas divsimtais šogad Jelgavas pilsētas slimnīcā dzimušais mazulis un viņa vecāki saņēma iespēju bez maksas uzturēties ģimenes palātā. Teo un viņa vecākus sveica arī Jelgavas pilsētas pašvaldība, nosūtot ģimenei ziedus un dāvanu.

Janvārī Jelgavas pilsētas slimnīcā piedzima 62 bērni, februārī – 58, martā – 74, bet šomēnes līdz 6. aprīlim – 14 mazuļi, informē slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā.

Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā Jelgavas slimnīcā piedzima 911 bērni – 445 meitenes un 466 zēni, tostarp pieci dvīņu pāri.