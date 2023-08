Juris Ozoliņš: “Katrs saules panelis uz jumta vai dārzā ir pozitīvs rādītājs Latvijas enerģijas bilancē” Ieteikt







“Ieguldījums saules paneļos savā dzīvojamā mājā vai dzīvojamās mājas dārziņā ir laba investīcija, un es domāju – vienmēr, sevišķi tagad, kad bija augsta inflācija. Tas, kas jums ir uzbūvēts, jūs vairs rēķināties tikai ar pagātnes izmaksām, protams, ja nav kredīti bankās,” tā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” izteicās enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš, apspriežot aktuālos jautājumus elektroenerģijas nozarē, tostarp tarifus un saules paneļu efektivitāti.

“Tā ir laba lieta, un pie tā vajadzētu turēties,” piebils Ozoliņš, runājot par saules paneļiem. “Un tas atkal pieder pie tā jēdziena – noturīga, stabila enerģijas sistēma. Katrs saules panelis uz jumta vai dārzā ir pozitīvs rādītājs Latvijas enerģijas un importa-eksporta bilancē,” uzsvēra enerģētikas eksperts Ozoliņš.

Runājot par tikko saņemtajiem jaunajiem elektroenerģijas rēķiniem, par kuriem saules paneļu īpašnieki saka, ka arī viņiem esot tagad palielinājusies samaksa par pieslēgumu, Ozoliņš to komentēja, sakot: “Jā, tā ir! Es domāju, ka tur vēl ir gadījums ar nepiepildītām gaidām. Tie, kas piedāvāja savus pakalpojumus, uzstāda saules paneļus, varbūt viņi arī ne pārāk labi komunicēja ar saviem klientiem. Un, vai viņi bija gatavi šīm tarifu izmaiņām? Līdz ar to ir ļoti daudz maldinošas, un, es domāju, provokatīvas informācijas publiskā telpā. Šinī brīdī, kāpēc es teicu, ka ir labi neko nemainīt, bet pa priekšu noskaidrot stāvokli un tad pa īstam, ja kaut ko vajag, ja ir kaut kas atrasts…Tāpēc, ka mēs vēl īsti nezinām, kā izskatīsies mūsu rēķini?!?”

Ozoliņš TV24 raidījumā pastāstīja, kādus elektrības rēķinus pats saņēmis. “Piemēram, manā lauku īpašumā es saņēmu 50% pieaugumu. Sadales tarifu divreiz paaugstināja, bet nekas, es to varu apēst…Es neatteikšos no trīs fāzēm, kā te mēģina maldinoši iestāstīt! Rīgas ēkā es saņēmu par 2% pieaugumu, jo mēs saņemam citā vietā pēc citiem noteikumiem. Tātad ļoti svarīgi būs patiesā informācija no vietām, te ir jautājums, vai regulators to spēj izanalizēt,” tā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” jaunos elektroenerģijas un sadales sistēmas tarifus komentēja Ozoliņš.