"Jūs nevarat paskatīties un paklusēt, ja nesaprotat?" Brante par pēdējā laika skaļāko skandālu







“Tā ir cenzūra, mēs tā nerīkojamies, tā nedrīkst darīt. Cilvēki, tā ir māksla!” TV24 raidījumā “Preses Klubs” viedokli izsaka Ieva Brante, juriste, Rīgas Domes deputāte (NA/ LRA).

Viņa uzskaita jau vairākas līdzīgas situācijas iepriekš – gan ar mazo kailo puisīti operā, gan Brektes mākslas darbu uz skolas sienas.

“Nu nopietni? Nu kas par problēmu! Jūs nevarat paskatīties un paklusēt, ja nesaproti, bet ļaut citam paskatīties, kurš to saprot? Kur ir problēma,” Brante nesaprot.

Viņa uzskata, ka problēma ir cilvēkos, kuros pietrūkst izglītības, kuri nespēj izkāpt no iedomātiem rāmjiem, pieņemot vien to, ko saprot, un noliedzot to, ko nesaprot.

“Ne jau mākslā ir problēma, ja tu to nesaproti!” viņa nosaka.

Latvijas Muzeju biedrība (LMB) nosoda Daugavpilī notikušo mākslas cenzūru, pašvaldības vadībai kopā ar garīdzniecību vēršoties pret izstādi Marka Rotko mākslas centrā.

Muzeju biedrība ir izplatījusi atklātu vēstuli saistībā ar notikumiem Rotko mākslas centrā. Kā iepriekš vēstīja Latvijas Radio, pēc Daugavpils pašvaldības spiediena Rotko mākslas centrs izņēmis no ekspozīcijas trīs pirms mēneša atklātas igauņu keramiķa Sandersa Raudsepa personālizstādes “Nāvīga vēlme nonākt pēcnāvē” darbus.

Mākslinieks ciklā “Tavs alternatīvais Jēzus” dažādos veidos interpretējis krustu, tai skaitā izvietojot uz tā vīriešu fallus. Pēc izstādes atklāšanas mākslas centrs un Daugavpils dome saņēmuši virkni reliģisko konfesiju, dažādu kultūras biedrību un iedzīvotāju vēstuļu ar izstādes nosodījumu un aicinājumu ekspozīciju noņemt.

LMB paziņojumā “stingri nosoda” pret Rotko mākslas centru vērsto Daugavpils pašvaldības pārstāvju cenzūru un, atsaucoties uz Satversmi, aicina Daugavpils pašvaldības pārstāvjus nodrošināt trīs cenzēto mākslas darbu atgriešanos izstādē.

Biedrība lūdz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Kultūras ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un tiesībsargu “rīkoties ar visiem institūcijām pieejamiem likumīgajiem instrumentiem”, lai novērstu cenzūras turpināšanos.

“Bīstami mākslas darbu cenzūras precedenti saistāmi arī ar nacionālas laikmetīgās mākslas institūcijas – akreditēta Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja (LLMM) – neesamību Latvijā,” uzskata vēstules autori un aicina Kultūras ministriju nekavēties ar lēmuma pieņemšanu par LLMM būvniecību.

Vēstule adresēta kultūras ministram Naurim Puntulim (NA), vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam (LA), Pašvaldību savienības priekšsēdim Gintam Kaminskim, tiesībsargam Jurim Jansonam un Daugavpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Elksniņam (S).

Jau vēstīts, ka pēc Daugavpils pašvaldības spiediena Marka Rotko mākslas centrs izņēma no ekspozīcijas trīs šoruden atklātas izstādes darbus.

Igauņu keramiķa Sandersa Raudsepa personālizstāde “Nāvīga vēlme nonākt pēcnāvē”, kurā mākslinieks ciklā “Tavs alternatīvais Jēzus” dažādos veidos interpretējis krustu, tai skaitā izvietojot uz tā vīriešu fallus, raisīja asas diskusijas sociālajos tīklos, saņemtas arī sūdzības mākslas centrā un pilsētas domē.

