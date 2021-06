Foto: LISA_S/SHUTTERSTOCK

Kā aprēķina atvaļinājuma naudu?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Kā aprēķina atvaļinājuma naudu, un kas ietekmē tās apmēru? Vai atvaļinājuma naudā ieskaita piemaksu par virsstundu darbu? Vai tiešām izdevīgāk atvaļinājumu ņemt uzreiz uz visu mēnesi, nevis pa daļām, ja starp tām ir neliels laika posms, piemēram, pāris mēnešu?” – jautā Mudīte Kuldīgā.

Ieskaita arī prēmijas

Valsts darba inspekcijā skaidro: vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtību, tajā skaitā atvaļinājuma naudas, nosaka Darba likuma 75. pants. Saskaņā ar tā pirmo daļu visos gadījumos, kad darbiniekam saskaņā ar Darba likumu izmaksājama vidējā izpeļņa, tā aprēķināma par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem no darba algas, no normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām (to skaitā piemaksas par virsstundu darbu), kā arī no prēmijām. Līdz ar to norādītās darba samaksas sastāvdaļas ietekmē aprēķinātās vidējās izpeļņas apmēru, kas tiek piemērota atvaļinājuma naudas aprēķinam.

Nepavilkt ne uz augšu, ne leju

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma vai apmaksātā papildatvaļinājuma laiku izmaksājamās samaksas summu aprēķina, dienas vai stundas vidējo izpeļņu reizinot ar darbdienu vai stundu skaitu atvaļinājuma laikā.

Aprēķinot dienas vidējo izpeļņu, nostrādāto dienu skaitā neietilpst atvaļinājuma dienas, kā arī atvaļinājuma nauda, kas aprēķināta par šīm dienām. Līdz ar to vidējā izpeļņa atvaļinājumam tiks aprēķināta par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem no darba algas, normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, kā arī no prēmijām. Tas nozīmē, ja, piemēram, pirmā atvaļinājuma daļa bijusi jūnijā, bet otrā augustā, aprēķinot par augusta atvaļinājumu izmaksājamo naudu, jūnijā bijušais atvaļinājums nekādā veidā neietekmē vidējās izpeļņas apmēru par pēdējiem sešiem mēnešiem, līdz ar to nevar ne pavilkt uz augšu, ne uz leju augusta atvaļinājuma naudu.

Par detaļām jāvienojas ar darba devēju

Darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Atbilstīgi Darba likuma 150. panta pirmās daļas regulējumam ikgadējais apmaksātais atvaļinājums piešķirams saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku, ko noformē darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem. Līdz ar to darbiniekam par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanu pa daļām vai pilnā apmērā un tā izmantošanas laiku jāvienojas ar darba devēju.

Ievēro!

Saskaņā ar Darba likuma 149. panta pirmo daļu ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas.