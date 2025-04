Foto: Shutterstock

Kā gudri stādīt kartupeļus – arī "jābūt savai prašanai"! Soli pa solim uz bagātīgu ražu







Kartupeļi ir viens no iecienītākajiem dārzeņiem Latvijas virtuvē, un to audzēšana ir vienkāršāka, nekā varētu šķistm tāpēc piedāvājam praktisku ceļvedi kartupeļu stādīšanai, lai pat iesācēji varētu izaudzēt bagātīgu bumbuļu ražu.

Sākam ar sapni par kartupeļu lauku

Vai esi kādreiz sapņojis par savu kartupeļu lauku, kurā rudenī novāc pilnus spaiņus skaistu bumbuļu? Tas ir pa spēkam ikvienam, ja zini dažus vienkāršus trikus. Kartupeļi ir izturīgi un pielāgojas dažādiem apstākļiem, taču, lai raža būtu bagātīga, svarīga ir pareiza stādīšana.

Latvijā kartupeļi ir teju nacionālais dārgums – 2023. gadā katrs iedzīvotājs vidēji apēda ap 50 kg kartupeļu, tā liecina dati.

Latvijā populāra ir agrīno kartupeļu audzēšana, ko novāc jau jūlijā. Šādiem kartupeļiem miza ir plāna, tāpēc tie jāpatērē jau tuvākajā laikā.

Vidēji no 1 m² var novākt 2–4 kg kartupeļu, bet ar labu kopšanu – pat līdz 6 kg.

Kartupeļi satur C vitamīnu un kāliju, un 100 g vārītu kartupeļu nodrošina ap 20% no dienas C vitamīna normas.