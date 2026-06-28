FOTO. Kā izskatīties “dārgi” vienkāršos džinsos: stilista 3 galvenie padomi 0
Džinsi jau sen vairs nav tikai praktisks ikdienas apģērbs – tos var vilkt arī uz svinīgiem pasākumiem un izskatīties “dārgi”. Noslēpums neslēpjas zīmolā vai cenā, bet gan mākslā tos pareizi “pasniegt”.
Ukraiņu dizainers Andre Tans ziņu portālam Glavred pastāstīja, kā to panākt. Savā “Instagram” profilā viņš rakstīja – lai gan džinsi ir vienkārša bāze, visu izšķir detaļas.
Pirmkārt, stilists norāda, ka rūpīgi jāpārdomā tēla augšdaļa. Parasta T-krekla vietā džinsus ieteicams kombinēt ar elegantu blūzi.
Otrkārt, lai izskatītos eleganti, pie džinsiem nevajadzētu vilkt sporta apavus (krosenes), jo tas izskatās pārāk sportiski. Labāk izvēlēties loferus vai kurpes uz papēža. Tādējādi koptēls izskatīsies “dārgāks”.
Treškārt, viņš piebilst, ka vērība jāpievērš aksesuāriem. Piemēram, stilīga un kvalitatīva soma papildinās koptēlu, padarot to izsmalcinātu.