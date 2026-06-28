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FOTO. Kā izskatīties “dārgi” vienkāršos džinsos: stilista 3 galvenie padomi 0

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kokteilis.lv
17:15, 28. jūnijs 2026
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Džinsi jau sen vairs nav tikai praktisks ikdienas apģērbs – tos var vilkt arī uz svinīgiem pasākumiem un izskatīties “dārgi”. Noslēpums neslēpjas zīmolā vai cenā, bet gan mākslā tos pareizi “pasniegt”.

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Ukraiņu dizainers Andre Tans ziņu portālam Glavred pastāstīja, kā to panākt. Savā “Instagram” profilā viņš rakstīja – lai gan džinsi ir vienkārša bāze, visu izšķir detaļas.

Pirmkārt, stilists norāda, ka rūpīgi jāpārdomā tēla augšdaļa. Parasta T-krekla vietā džinsus ieteicams kombinēt ar elegantu blūzi.

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Foto: Pexels.com

Otrkārt, lai izskatītos eleganti, pie džinsiem nevajadzētu vilkt sporta apavus (krosenes), jo tas izskatās pārāk sportiski. Labāk izvēlēties loferus vai kurpes uz papēža. Tādējādi koptēls izskatīsies “dārgāks”.

Foto: Pexels.com

Treškārt, viņš piebilst, ka vērība jāpievērš aksesuāriem. Piemēram, stilīga un kvalitatīva soma papildinās koptēlu, padarot to izsmalcinātu.

Foto: Pexels.com
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