14 lietas, ko tu noteikti dari salonā, bet tās slepeni kaitina tavu frizieri
Iet uz frizētavu daudziem ir patīkams un gaidīts rituāls, taču frizieri atzīst, ka dažas klientu paradības viņus nopietni nomoka un traucē sasniegt vislabāko iespējamo rezultātu. Portāls RealSimple painteresējāms pie profesionāliem frizieriem un koloristiem, ko viņi visbiežāk vēlētos mainīt savos klientu ieradumos. Lūk, viņu godīgais un detalizētais saraksts.
Esi nežēlīga pret sevi spogulī
Iet uz frizētavu nozīmē stundām ilgi sēdēt un skatīties uz sevi spogulī. Tas var radīt neērtu sajūtu, un daudzi klienti nevar atturēties no sevis kritizēšanas. Frizieri lūdz izvairīties no pašpazemojošām runām. „Man ir iespēja strādāt ar cilvēkiem pie viņu ārējā izskata, un tas ir ļoti patīkami, taču dzirdēt, kā cilvēki, tiklīdz apsēžas krēslā, sāk norādīt uz katru savu nepilnību, nekad nekļūst vieglāk,” medijam stāsta stiliste Kallie Henskens.
„Mēģiniet mainīt savu sarunas tēmu uz pozitīvāku pusi. Mēs neesam šeit, lai jūs tiesātu vai izķidātu katru nepilnību, ko jūs jūtat. Mēs esam šeit, lai palīdzētu izcelt jūsu skaistumu un palīdzētu jums justies labi ar to, ko redzat spogulī.”