Foto. pexels-cottonbro

Šī matu krāsa liks jebkurai sievietei izskatīties par 15 gadiem jaunākai – tā piestāv ikvienai

7:19, 6. maijs 2026
Kokteilis Stilo

Stilisti ir nosaukuši matu krāsu, kas spēj vizuāli atjaunot sievieti pat pēc 50 un 60 gadu vecuma sasniegšanas. Tas ir karameļu tonis – 2026. gada pavasara absolūtais hits.

Pirms desmit gadiem karameļu krāsa bija ārkārtīgi populāra, tad uz laiku pazuda no modes, bet tagad atgriezusies spēcīgāk nekā jebkad. Un tam ir labs iemesls – šī krāsa piestāv gandrīz ikvienai sievietei un rada izteiktu jauninošu efektu.

Kāpēc karameļu tonis padara jaunāku?

Karameļu nokrāsa atrodas tieši uz blondās un gaiši brūnās krāsas robežas. Tā piešķir matiem gan dziļumu, gan gaisīgumu. Zeltainie pigmenti vizuāli izlīdzina ādas toni, atstaro gaismu un padara seju svaigāku un gludāku.

Turklāt karameļu krāsa rada skaistu, dabisku pāreju no saknēm līdz galiem, tāpēc mati izskatās apjomīgāki un veselīgāki neatkarīgi no tā, vai izvēlaties monotonu nokrāsu, balayage vai šķipsnas.

Kam vislabāk piestāv?
Visizteiksmīgāk karameļu tonis izskatās sievietēm ar siltu vai neitrālu ādas toni.

Ja ādas tonis ir vēss, klasisko karameli labāk nedaudz “atdzesēt”, pievienojot pelnu nokrāsu. Tādā veidā saglabājas skaistā karamele, bet var izvairīties no nevēlama dzeltenuma.

Ja meklējat vienkāršu, bet ļoti efektīvu veidu, kā izskatīties jaunākai, karameļu matu krāsa šobrīd ir viena no labākajām izvēlēm. Bez dārgām procedūrām, bez botoksa un filleriem – tikai pareiza krāsas izvēle.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

