Foto: SHUTTERSTOCK

Kā mājas apstākļos iztīrīt mīkstās mēbeles? Iesaka speciālisti!







Elīna Kondrāte, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Kādu laiku dīvāns atradās telpā, kurā bija saplīsusi krāsns. Līdz ar to tas piesūcās ar dūmu un sodrēju smaku. Vai dīvānu iespējams iztīrīt mājas apstākļos?” – jautā Viesturs K.

Pirmais solis – vēdināšana

Ja dīvāns vai kāda cita mīkstā mēbele kādu laiku atradusies telpā, kur smēķē, gaisā bijuši dūmi no krāsns vai tā sasūkusies ar sodrēju smaku pēc ugunsgrēka, pirmais, ko var darīt mājas apstākļos, ir vēdināšana – regulāri atverot logus vai, ja iespējams, iznesot mēbeli ārā un novietojot zem nojumes, lai tai nepiekļūst mitrums.

Tas, cik ātri netīkamais aromāts izvēdināsies, atkarīgs no tā, cik ilgi mēbele atradusies piedūmotajā telpā. Tam var būt nepieciešamas arī nedēļas.

Uzmanīgi ar tīrīšanas līdzekļiem

Viens no sakopšanas variantiem ir dīvānu rūpīgi izsūkt ar putekļsūcēju un tad apstrādāt ar smakas neitralizējošiem vai tīrošiem līdzekļiem. Tomēr profesionāla mīksto mēbeļu un paklāju servisa Dīvānu eksperti pārstāvji Artūrs Šelegovics un Rūdolfs Krūmiņš pēc savas pieredzes pauž, ka lielākoties saimniecības preču veikalos iegādājamie līdzekļi nav visai efektīvi. “Tie nomāc smaku uz īsu brīdi, kad mēbele ir apstrādāta. Kad līdzeklis izgaro, arī smaka atgriežas.” Turklāt ķīmiskās vielas no līdzekļa paliek uz auduma, kas nav veselīgi tiem, kuri turpmāk sēdēs dīvānā.

Būtiska kļūda, mājas apstākļos lietojot tīrīšanas līdzekļus, – pirms tam dīvāns netiek rūpīgi izsūkts un, apstrādājot ar mitru tīrīšanas līdzekli, papildus netīkamajam aromātam uz auduma parādās arī plankumi.

Ja smaka jau pamatīgi ieēdusies mīkstajā mēbelē, tautas metodes, piemēram, auduma nobārstīšana ar sodu vai kafiju, tīrīšana ar etiķi, visticamāk, to neabsorbēs.

Visefektīvāk – izmazgāt

“Jebkuram audumam, ja tas kļuvis netīrs vai sasmacis, vislabākā tīrīšana būs mazgāšana, arī mīkstajām mēbelēm,” paskaidro tīrīšanas speciālisti.

Mājas apstākļos šāda mazgāšana ir apgrūtinoša. Tāpēc viens no variantiem – noīrēt speciālu mazgāšanas ierīci ar nepieciešamajiem līdzekļiem konkrētā aromāta, piemēram, sodrēju, likvidēšanai. Profesionālie tīrīšanas līdzekļi ir spēcīgāki – tie iekapsulē smakas molekulas, turklāt pēc tam ar ūdeni tiek izmazgātas.

Šādas ierīces var noīrēt pie profesionāļiem, kuri sniedz mīksto mēbeļu tīrīšanas pakalpojumus. Līdz ar ierīci tiks sniegta arī instrukcija, kā to lietot – uzpildīt ar tīrīšanas līdzekli, pareizi tīrīt mēbeli. Lielākoties cilvēki tiek galā un veiksmīgi iztīra dīvānu, iedrošina Artūrs Šelegovics un Rūdolfs Krūmiņš.

Tomēr, ja nav pārliecības, ka tas izdosies, dīvāna mitro tīrīšanu var uzticēt profesionāļiem, kas atbrauks uz mājām. Cenas šā pakalpojuma sniedzējiem atšķiras, taču, piemēram, stūra dīvāna tīrīšana vidēji izmaksā ap 50 eiro.

Visgrūtāk iztīrīt dzīvnieku urīnu

Foto: SHUTTERSTOCK

Diemžēl mājdzīvniekiem mēdz būt paradums nokārtoties nevis savā kastītē, bet arī mīkstajās mēbelēs. Tīrīšanas eksperti atzīst – tā ir viena no grūtāk iztīrāmajām smakām, un ne vienmēr izdodas no smakas atbrīvoties pavisam. Turklāt, lai smaku likvidētu, svarīgi rīkoties ātri un pareizi.

Visbiežāk cilvēki pieļauj kļūdu – kad traips pamanīts, uz vēl mitrās vietas lej virsū visus iespējamos tīrīšanas līdzekļus, kas mājās atrodami. Rezultātā urīns tiek ieskalots dziļāk mēbelē, iesūcas arī porolonā. Jo dziļāk tas iesūcies, jo lielāka varbūtība, ka to vairs nespēs iztīrīt arī profesionālie mēbeļu tīrītāji, bilst servisa Dīvānu eksperti pārstāvji.

Ja mājdzīvnieka nedarbs laikus pamanīts, pirmā palīdzība ir nekavējoties mitrumu nosusināt ar auduma salvetēm vai mikrošķiedras dvielīti. Pēc tam pēc iespējas ātrāk – vismaz pirmās nedēļas laikā – dīvāns rūpīgi jāizmazgā. Dažkārt šāda tīrīšana smakas likvidēšanai nepieciešama pat divas reizes.

Savukārt, ja traips tiek tīrīts ar suku un kādu tīrīšanas līdzekli, jābūt uzmanīgam, lai beržot nesabojātu auduma šķiedras. Jāpārliecinās, vai līdzeklis ir piemērots konkrētajam audumam, kā arī krāsai – balinošie līdzekļi, kas tīra traipus, jālieto ļoti piesardzīgi, īpaši tumšākas krāsas audumiem.

Kā mēbeles pasargāt ikdienā

Foto: SHUTTERSTOCK

Ikdienā dīvānu un mīkstos klubkrēslus pasargāt no smakām, aromātiem, kas rodas, ēdienu gatavojot, kā arī traipiem, var, mēbeli apklājot ar pledu. Var iegādāties arī speciālus dīvāna pārvalkus. Auduma pārvalki gan nepasargās mēbeles no samirkšanas un traipiem, ja izlīs kāds šķidrums. Šim nolūkam var izmantot audumu impregnētāju – mitrumu atgrūdošu līdzekli, ar ko apstrādā mēbeļaudumu. To var lietot gan tikko iegādātām, gan jau labu laiku lietotām mīkstajām mēbelēm. Taču – mēbelei jābūt tīrai.

Ja dīvāns vai atpūtas krēsls mājās atrodas jau labu laiku, pirms tam tas rūpīgi jāizsūc no putekļiem un smiltīm, ja nepieciešams – jāmazgā un jāizžāvē. Pēc tam audumu var apstrādāt ar impregnētāju.

Svarīgi izvēlēties kvalitatīvu līdzekli – par tiem var interesēties mēbeļu tīrīšanas servisos, lai audums pēc apstrādes nekļūtu lipīgs vai tam nebūtu nepatīkams aromāts. Saprotams, ja uz dīvāna izlīs liels daudzums šķidruma, arī impregnētā aizsargkārta nespēs to aizturēt, taču, izlīstot nelielai tējas krūzei, uzreiz šķidrumu nosusinot, tas neiekļūs dziļāk auduma šķiedrās, kā arī neiekrāsos audumu. Impregnēšana arī pasargās audumu no izbalošanas, kā tas notiek, ja mēbeles ilgstoši atrodas saulē, piemēram, stiklotā verandā. Šāda mēbeļu aizsardzība īpaši ieteicama, ja mājās ir mazi bērni vai mājdzīvnieki.

Svarīgi

Pēc mitrās tīrīšanas ļoti svarīgi mēbeli rūpīgi izžāvēt. Pretējā gadījumā mīkstais polsterējums var sākt pelēt. Atkarībā no auduma un telpas temperatūras žūšanas laiks ir 7–12 stundas. To var paātrināt ar ventilatoriem.

Ņem vērā!

Visgrūtāk no mīkstajām mē- be­lēm – dīvāniem, krēsliem, kuriem ir arī koka detaļas, – iztīrīt pelējuma un īpatnējo smaku, kas bieži ir vecās mājās. Pat ja mēbeles audumu izmazgā vai pārvelk, nomaina polsterējumu, smaku izdodas likvidēt tikai daļēji, jo arī koka detaļas ir pievilkušās ar nepatīkamo aromātu. Tāpēc nereti šāda mēbele būs jāizmet.