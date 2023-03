Netīras mīkstās mēbeles – nesmuki un nehigiēniski: 7 forši padomi, kā tās iztīrīt pašu spēkiem

Foto: Wunlop_Worldpix_Exposure/SHUTTERSTOCK

Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kad pēdējo reizi tīrījāt dīvānu? Ja atbilde ir – reizi nedēļā tas tiek darīts ar putekļsūcēju, varat savā kontā ieskaitīt plusus. Bet, ja uzskatāt, ka tas nav jādara, tie jau ir mīnusa punkti. Par bīstamiem netīrumu perēkļiem mīkstās mēbeles pārvēršas, ja mājās ir suņi un kaķi, kam netiek liegts gulēt uz mēbelēm.

Simtiem iemeslu, lai tīrītu

Pat pēc slimošanas vajadzētu gultas matraci iztīrīt intensīvāk. Ja mājās ir mazi bērni, tad jau pašu mēbeļu un to audumu izvēle ir orientēta uz to vieglu kopšanu un biežu tīrīšanu. Lai arī šķiet, ka alerģiju galvenie vaininieki ir ziedputekšņi, arī putekļi, kas sakrājušies mīkstajās mēbelēs, jutīgākiem cilvēkiem var izraisīt alerģiju.

Taču runa nav tikai par putekļiem. Omulīgais paradums ņemt līdzi gultā arī kafijas tasīti ne vienmēr beidzas veiksmīgi… Mīkstās mēbeles ir gluži kā informācijas krātuve, jo uz tām var ieraudzīt vīna glāžu atstātos nospiedumus, taukainus traipus.

Idejas un eksperimenti

• Viens no variantiem – svaigu traipu tīrīt ar aukstu ūdeni – ir nekaitīgs tikai tādā gadījumā, ja mīksto mēbeļu audums ir raibs un ir cerība, ka tīrīto un berzto virsmu nevarēs atšķirt no faktūras. Bieži vien viena traipa dēļ jātīra viss dīvāns.

• No mājdzīvnieku spalvām mīkstās mēbeles visvieglāk notīrīt ar speciālo apģērbu tīrīšanas rullīti – lipīgais papīrs savāks spalvas. Var izmantot arī plato līmlenti – hop! – uzliek ar līmējošo pusi uz dīvāna, hop! – noņem. Gluži kā epilācija. Spalvas tīra ar gumijas sukām, mitrām plaukstām.

• No mīkstajām mēbelēm putekļus izsūc ar putekļsūcēju, izmantojot piemērotus uzgaļus. 20 minūtes pirms tīrīšanas uz dīvāna var uzkaisīt sodu un tad savākt ar putekļsūcēju. Taču var arī tīrīšanu padarīt komplicētāku. Samitrina vecu, tīru palagu, ūdenim pievienojot līdzekli, kas domāts veļas aromatizēšanai, vai piepilina kādu ēterisko eļļu. Mitro (bet ne slapjo) palagu uzklāj uz dīvāna un ar plaukstām plikšķina pa to, tā izdauzot putekļus.

• Ja vēlas nomākt kādu aizdomīgu aromātu, litrā ūdens iespiež viena citrona sulu, ielej pulverizatorā un izsmidzina uz dīvāna. Noslauka ar mitru sūkli. Kaķu un mazu bērnu sačurātos dīvānus tīra ar speciāliem zooveikalos nopērkamiem sprejiem, kas iedarbojas uz specifisko urīna aromātu, ko nevar mazināt ne ar sodu, ne etiķi un citiem līdzekļiem. Speciālo līdzekli uzklāj uz traipa, pēc 10–15 minūtēm noslauka, ļauj izžūt.

• Aromātus neitralizējošus un traipus tīrošus līdzekļus var iegādāties arī saimniecības preču veikalos. Taču vienmēr rūpīgi jāizlasa līdzekļa lietošanas instrukcija, lai līdz ar traipa un nepatīkamā aromāta iztīrīšanu nepazustu arī auduma krāsa un tas netiktu neatgriezeniski sabojāts.

• Lai uz vienkrāsaina auduma nepaliktu kontūras no traipu tīrīšanas, līdzeklis jāliek uz mitra sūkļa un tad nevis jāberž netīrā vieta, bet jāpiesūcina, tai viegli un cītīgi uzspiežot, it kā mīcot traipu. Bet – jo ilgāk apstrādātā vieta žūs, jo lielāka varbūtība, ka kontūra tomēr paliks. Tāpēc traipa vietu pēc tīrīšanas apstrādā ar mīkstu, mitrumu uzsūcošu lupatiņu, papīra salvetēm, var arī žāvēt ar fēnu.

• Ja dīvāna audums ir raibs, krāsu košumu var atjaunot ar sālsūdeni – litrā ūdens izšķīdina 2 tējkarotes sāls. Lupatiņu samitrina sālsūdenī un noslauka dīvānu.

Uzticēties profesionāļiem

Mīksto mēbeļu tīrīšanu var uzticēt arī profesionāļiem. Internetā var atrast firmas, kas piedāvā procesā izmantot ekoloģiskus tīrīšanas līdzekļus, kas neizraisa alerģijas. Cena atkarīga no tīrāmās platības un piesārņojuma. Orientējoši dīvāna tīrīšana varētu maksāt, sākot no 30 eiro, atpūtas krēsla tīrīšana – no 20 eiro. Taču katrs konkrēts gadījums tiek novērtēts atsevišķi. Tiek piedāvāta tīrīšana gan ar sauso, gan slapjo metodi. Viena dīvāna tīrīšana aizņem aptuveni stundu.