AS “Latvijas valsts meži” mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde. Publicitātes foto

Kā mežā neapmaldīties un ko darīt, ja ceļā stājas lācis Ieteikt







Latvijas mežos pilnā sparā turpinās sēņošanas un ogošanas sezona. Lai to no sirds izbaudītu, ir svarīgi ne vien prast orientēties mežā, bet arī zināt ko darīt tad, ja esi apmaldījies. AS “Latvijas valsts meži” mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde norāda, ka šajā ziņā lieti noderēs ne vien senču gudrība, bet arī mūsdienu tehnoloģijas, kā, piemēram, LVM GEO mobilā lietotne.

Edmunds Linde iesaka, dodoties mežā, ņemt līdzi uzlādētu mobilo tālruni. “Vajadzības gadījumā to vienmēr var izmantot glābēju izsaukšanai. Tāpat lielisks palīgs ir AS “Latvijas valsts meži” izveidotā LVM GEO mobilā lietotne, ar kuru iespējams ne vien redzēt savu atrašanās vietu kartē attiecīgajā meža teritorijā, bet arī tuvākos autoceļus. LVM GEO mobilā lietotne bez maksas ir pieejama iTunes un Google Play Store.

Lai šī lietotne darbotos bez mobilā telefona zonas, vispirms karte zonas vai WiFi apstākļos ir jālejupielādē savā ierīcē un tad mežā jāizvēlas izmantot attiecīgo karti, bezsaistes režīmā. Tas ir vēl viens iemesls, kādēļ uzlādēts mobilais tālrunis līdzņemamā inventārā ierindojas pirmajā vietā,” saka Edmunds Linde.

Informējat, kurā virzienā dodaties, un ņemiet līdzi ūdeni

Vēl viens būtisks noteikums pirms došanās mežā ir informēt savus piederīgos, draugus vai kaimiņus, kurā vietā vai virzienā plānots doties pēc dabas veltēm, kā arī laiku, kad domājat atgriezties. “Obligāti jābūt līdzi dzeramā ūdens pudelei. Enerģijas atgūšanai noderēs arī šokolādes tāfelīte. Nereti cilvēks domā, ka aizies uz mežu tikai uz īsu laiciņu un drīz būs atpakaļ, taču, ja vēlamies nodrošināties pret iespējamiem pārsteigumiem, ūdenim noteikti jābūt,” uzsver LVM mežkopības plānošanas vadītājs.

Ja nu tomēr “piemeties vadātājs” un gadījies apmaldīties, pats galvenais ir nekrist panikā arī tad, ja mobilais tālrunis kādu iemeslu dēļ palicis mājās. “Ierodoties mežā uzmanīgi palūkojieties visapkārt. Atcerieties, pa kuru pusi atnācāt un, ja diena ir saulaina, tad kurā pusē atradās saule. Apmākušos laika apstākļos saule nelīdzēs, taču mežā vienmēr ir zīmīgi orientieri – celmi, no citiem atšķirīgi koki, dabas objekti, utml. Tie palīdzēs atcerēties, ka attiecīgajā vietā jau ir būts. Apsēdieties, atvelciet elpu, centieties noorientēties apkārtnē un tikai tad uzsāciet mājupceļu.

Ne čūska, ne lācis pirmie neuzbruks

Svarīgs ir arī piemērots apģērbs – blūze vai jaka ar garām, noslēgtām piedurknēm un apavos noslēgtiem bikšu galiem. Tas pasargās ne vien no ērcēm, bet arī no dažādiem knišļiem, odiem un dunduriem, kuru mežā netrūkst. Mežā var gadīties arī čūskas, tādēļ pirms likt soli vai noliekties pēc ogām vai sēnēm, noteikti jāparaugās uz zemi. Čūska pirmā neuzbruks, taču ja tai neuzmanīgi uzkāpsim vai to iztraucēsim, čūska aizsargāsies,” stāsta Edmunds Linde.

Tāpat mūsu mežos iespējams sastapt arī lāčus. Jo īpaši tas attiecas uz Latvijas ziemeļaustrumos un austrumos esošajiem mežu masīviem. Lāči parasti cilvēkam var uzbrukt vien tad, kad paši ir sabijušies vai kad cilvēks pienācis tam par tuvu. Tādēļ pamanot lāci, nekādā gadījumā viņam netuvojoties, bet lēnām pa to pašu ceļu ejiet atpakaļ. Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties arī mazajiem lācēniem. Vienmēr kaut kur tuvumā būs arī viņu mamma, un, ja lācenei šķitīs, ka bērni ir apdraudēti, viņa metīsies lācēnus aizstāvēt un var uzbrukt.

Tā kā ļoti būtiska lāču raciona daļa ir ogas, pastāv iespēja, ka ziemas rezervju uzkrāšanai viņš būs nolūkojis to pašu ogām bagāto vietu, ko jūs. Arī tādā gadījumā pats prātīgākais ir nemukt un lēnām atkāpties virzienā, no kura atnācām. Nejaušu sastapšanos ar lāci novērsīsim, ja ejot radīsim trokšņus – lūstoši zari, sarunāšanās, svilpošana utml.

“Tomēr parasti mēs dzīvniekus nemanām, jo viņi ir apveltīti ar daudz spēcīgākām maņām nekā mēs, jau laikus jūt cilvēka tuvošanos un aiziet malā,” tā Edmunds Linde.

Ogošana, sēņošana un vienkārši atpūta mežā sniedz daudz pozitīvu emociju. Galvenais ir pašiem ievērot vienkāršus drošības un arī uzvedības noteikumus mežā.