Foto: Pexel

Kā "nokļūt" sev svarīga cilvēka sapnī? Tas ir iespējams, ievērojot vairākus noteikumus







Vari iztēloties, ka tu spētu ne tikai ne tikai iekļūt mīļotā cilvēka sapnī un pavadīt kādu laiku kopā ar viņu sapņu pasaulē, bet arī sazināties, nododot savas domas un jūtas un pat salabt pēc strīda. Lai gan ir gandrīz neiespējami kontrolēt kāda cilvēka sapņus, ezotēriķi apgalvo, ka ir veidi, kā vari parādīties sava mīļotā sapņos. Lūk, daži padomi, kā likt kādam sapņot par tevi.

Ir svarīgi ievērot vairākus noteikumus:

1. Izvēlies laiku, kad cilvēks, kura sapņos vēlies nokļūt, ir aizmidzis. Tikai tad viņš varēs redzēt tevi sapnī. Ideālā gadījumā vislabākais laiks ir pēc tumsas iestāšanās.

2. Nevienam nestāsti par saviem nodomiem.

3. Pārdomā savā prātā sapņa scenāriju un, esot pussnaudā, domās to nosūti šim cilvēkam.

Sagatavošanās uz tikšanos sapnī

Sagatavošanās uz ceļojumu kāda cita sapnī ir galvenais, lai palīdzētu to īstenot. Šis process prasa noteiktu prāta stāvokli un domāšanas veidu.

1. Esi viņa domās

Pirmkārt, tev jābūt šī cilvēka domās, kad viņš aizmieg. Jo stiprāka ir saikne ar tavas vēlmes objektu, jo lielāka iespēja, ka viņš sapņos par tevi. Pavadiet laiku kopā, sarunājieties, sazvanieties, nosūti viņam personisku ziņu vai uzdāvini nelielu suvenīru. Viņam blakus uz naktsskapīša vari atstāt kādu sev piederošu lietiņu (piemēram, ķēdīti ar kulonu). Tas varētu būt arī kaut kas īpašs vai negaidīts, lai viņš atcerētos par tevi un piedomātu.

2. Esi viņa redzeslokā

Centies biežāk atrasties viņa redzeslokā. Pavadi laiku tuvumā, apmeklē vietas, kur viņš sastopams. Tomēr neesi uzmācīgs, ļauj viņam redzēt tevi dabiskā vidē. Tas palīdzēs radīt asociācijas ar tevi, kas var pāriet arī uz viņa sapņiem.

3. Iedēsti viņa prātā ideju

Ja vēlies, lai kāds par tevi sapņo, mēģini iedēstīt šo domu viņa prātā. Vari pieminēt kādu sapni, kurā jūs bijāt kopā, vai ieteikt noskatīties filmu, izlasīt grāmatu par līdzīgu tēmu.

4. Izvirzi mērķi

Izvirzi mērķi parādīties kāda sapnī. Vizualizē sevi viņa sapņos, koncentrējies uz pozitīvām emocijām un pārdzīvojumiem. Tas var palīdzēt izveidot garīgu saikni starp jums un palielināt varbūtību, ka parādīsies viņa sapņos. Pirms gulētiešanas skaidri formulē savu nodomu. Piemēram: “Es gribu, lai mani sapnī redzētu (personas vārds) un dalīties (kāds konkrēts ziņojums vai emocijas).”

Vizualizācija sapnī

Izmantojot telepātiju, var nosūtīt ziņu vai nokļūt kāda sapnī. Telepātija ir dabiska prasme, kas piemīt visiem dzīvniekiem, arī cilvēkiem. To var attīstīt un izmantot, lai piedzīvotu jaunu pieredzi sapņu laikā.

1. Ieņem ērtu pozīciju gultā vai krēslā, aizver acis un mēģini pilnībā atslābināties.

2. Dziļi ieelpo un izelpo, atkārto to 20 reizes. Ar katru ieelpu iztēlojies, ka tavs ķermenis atslābinās, sākot no kājām un virzoties līdz galvai. Atbrīvo savu prātu no trauksmainām domām un raizēm.

3. Ir svarīgi saņemt atļauju no cilvēka, kura sapnī vēlies iekļūt. Tas palīdzēs izvairīties no negatīvām enerģētiskām sekām. Lai to izdarītu, meditācijas laikā koncentrējies uz vēlamo personu un domās uzdod jautājumu par piekrišanu piedalīties viņa sapnī. Ieklausies savās sajūtās un intuīcijā – tās pateiks, vai piekrišana ir saņemta.

4. Iztēlojies kādu drošu vietu savā sapņu pasaulē, kur vari satikties ar otru cilvēku. Tai ir jābūt klusai, mierīgai vietai, kur jūs jutīsities pilnīgi atslābinājušies un droši.

5. Padomā par izvēlēto cilvēku laikā, kad viņš parasti guļ. Turi viņa tēlu savās domās, iedomājies visas viņa izskata nianses, sejas izteiksmes, žestus, balsi.

6. Koncentrējies uz cilvēka tēlu. Iztēlojies sevi ieejam viņa apziņā caur trešo aci, kas atrodas uz pieres starp uzacīm. Mēģini domās iekļūt viņa prātā. Tas var prasīt pūles un koncentrēšanos.

7. Pusmiegā sāc domās nodot cilvēkam savu vēsti vai sapņu scenāriju. Vari vizualizēt romantiska randiņa vai vienkārši sarunas scenāriju. Uzdod viņam jautājumus (vari tos iepriekš pierakstīt uz lapiņas) un iztēlojies, kā viņš atbild. Lai izveidotu spēcīgāku saikni, vari turēt rokās šim cilvēkam piederošu priekšmetu.

8. Ja darīsi visu pareizi, mīļotais cilvēks varēs tevi ieraudzīt savā sapnī.

Pēc šādas pieredzes tev var parādīties pravietiski sapņi. Var būt sapnis par šo cilvēku, viņš tuvāko dienu laikā var ierasties un aicināt uz sarunu.

• Ja cilvēks neatceras savus sapņus un tu sūti viņam pozitīvus nodomus, viņš var pamosties un domāt par tevi ar maigumu un siltumu, pats nesaprotot, kāpēc tā.

• Ja cilvēka sapņi ir apzinātāki, viņš var sazināties ar tevi pēc tam, kad apciemoji viņu sapnī.

Rituāli, lai mīļotais cilvēks redzētu tevi sapnī

Rituāli būtu jāveic no ceturtdienas līdz piektdienai, kad sapņi piepildās. Vissvarīgākais – darīt to ar labiem nodomiem, lai nekaitētu sev vai citiem.

1. Rituāls ar fotogrāfiju

Lai izmantotu šo seno metodi, nepieciešams cilvēka fotoattēls un, ja iespējams, daži viņa mati. Rituāls jāveic naktī, kad tas cilvēks guļ. Pilnīgā tumsā iededz sveci un, skatoties uz cilvēka fotogrāfiju, iztēlojies notikumu, kuru vēlies piedzīvot kopā ar viņu. Tas varētu būt randiņš, tikšanās vai izlīgums pēc strīda. Drīz vien tu parādīsies šī cilvēka sapnī.

2. Rituāls augošā Mēnesī

Nolasi šos vārdus augoša Mēness laikā, kad ir vieglāk tuvināties vēlamajam. Ir svarīgi ticēt saviem vārdiem un izvairīties no negatīvām domām. “Mēness, sūti manam mīļotajam (vārds) ziņu! Lai viņš redz mani sapnī, lai iedomājas par mani un ilgojas. Lai sazinās, tiklīdz vēlas mani satikt. Es būšu tev pateicīgs.”

3. Enerģētiskā bumba

Ja vēlies nonākt kāda sapnī, veic šo rituālu naktī. Izslēdz gaismu un apgulies, iedomājoties, ka turi rokās enerģētisko bumbu, sakot: “Bumba, lido pie (vārds), atrodi (vārds), ieej viņa sapnī! Lai (vārds) sapņo par mani, atceras un domā par mani!”

Atceries, ka Visums uztver mūsu domas un slēptākās vēlmes. Ja mērķis ir patiess, tam ir spēcīga enerģija, kas var ietekmēt pat sapņus.