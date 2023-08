Foto-Shutterstock

Neatkarīgi no tā, cik tīrīga ir saimniece un cik jauns viņas virtuves inventārs, nekas viņu neglābs no taukiem un cita veida netīrumiem virtuvē. Diemžēl mēs to nevaram novērst, taču notīrīt virtuves piederumus palīdzēs veikt pašas vienkāršākās metodes.

Visvairāk no taukiem un aplikuma cieš pannu un katlu vāki. Ja tev nav trauku mazgājamās mašīnas, kurai arī ir grūti tikt galā ar šo uzdevumu, tad ir gandrīz neiespējami nomazgāt taukus vāka malas iekšpusē. Par laimi, šo problēmu var atrisināt tikai ar vienu risinājumu, raksta dzīvesstila vietne sovkusom.ru.

Mēs tev parādīsim, kā tikt galā ar netīrumiem, izmantojot parastu stikla vāku ar diametru 28 centimetri. Tā stikls ir ierāmēts dzelzs apmalē, kas fiksē vāku uz tam piemērota kastroļa.

Tāpat kā daudziem līdzīgiem vākiem mūsu gadījumā starp vāka stikla un metāla detaļām ir sprauga. Izmantojot parastu sūkli, netīrumu mazgāšanai iekšpusē ir diezgan problemātiska. Tādēļ mēs piedāvājam iedarbīgu risinājumu šai problēmai.

Apgriez vāku otrādi. Uzlej tējkaroti ūdeņraža peroksīda. Pagrozi vāku tā, lai šķidrums vienmērīgi sadalītos pa visu spraugu. Atstāj 10–15 minūtes.

Tad atkal pagrozi vāku ar peroksīdu, ielej ēdamkaroti sodas. Tagad paņem vecu zobu suku un vienmērīgi izlīdzini sodu visās grūti sasniedzamās vietās. Mazliet notīri.

Un tagad pats interesantākais: paņem nelielu auduma gabaliņu un uzspraud to uz naža gala, kas ievietojas spraugā starp detaļām. Virzi nazi pa vāka iekšpusi. Ja nepieciešams, nomaini auduma gabaliņu pret jaunu, lai neizsmērētu netīrumus.

Pēc netīrumu noslaucīšanas nomazgā vāku ar sūkli un nelielu daudzumu trauku mazgājamā līdzekļa. Noskalo vāku zem tekoša ūdens un nosusini. Vāks ir tīrs – gatavs lietošanai!

Šo metodi ir iecienījušas daudzas mājsaimnieces, jo tā prasa minimālas izmaksas. Un, ja tu iemanīsies pati izjaukt vāku, tad varēsi šo darbiņu paveikt saviem spēkiem, bez vīra palīdzības. Tas nav tik grūti, kā šķiet. Bet tev jāpiekrīt, ka turēt virtuves inventāru tīrus noteikti vajag!

Avots: sovkusom.ru