Dārza karalienes rozes

Kā pareizi iestādīt rozi? Lielākā daļa dārzmīļu to dara nepareizi! Ieteikt







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Man uzdāvināja rozes stādiņu. Nezinu, kā rīkoties. Vai apsēju noņemt? Vai tas sadalīsies pats? Kāds ir labākais stādīšanas dziļums? Vai ziedi noteikti jānogriež?” – jautā Vilma Tukumā.

“Rozes potējuma vietu stiprina ar dažādām lentēm. Ja augs aptīts ar polietilēna lenti, tas kā gredzens nožņaugs augu, ja netiks noņemts,” skaidro rožu audzētājs Gints Gailis no Tukuma. Tā ir ne tikai rozēm, bet arī citiem potētajiem augiem.

Dažkārt izmanto lentes, kas ar laiku it kā sadalās, tomēr īsti drošs par to nevar būt. Vienkāršākais variants – sameklēt lentes galu un saudzīgi attīt no potējuma vietas. Jāuzmanās, lai neatlauztu uzpotēto augu no potcelma. Ja stāds jauns un trausls, potlenti var iegriezt – ar asu nazi vertikāli pārgriež, līdz redzama miziņa. Rozīte augs un pati paplētīs plēves gredzenu, cik vajadzēs. Ar laiku tas atdalīsies pavisam.

Ja audzētājs jau nav atbrīvojis augu, noteikti jānoņem lente, kas izmantota potējot. Foto: Inita Šteinberga

Svarīgi neiestādīt augus pārāk sekli. Bedri rok tik dziļu, lai potējuma vieta būtu vismaz 7 cm zem zemes. Ja iestāda seklāk un potējuma vieta ir tuvu vai pat virs augsnes, rozīte var izsalt vai nīkuļot, veidosies mežeņu dzinumi. Nepareizi iestādītām rozēm šo vietu var redzēt kā mezglainu celmu virs zemes.

Patlaban jaunajam stādiņam svarīgākais ieaugties, lai sekmīgi pārziemotu. Tāpēc pumpuri un vismaz puse dzinuma jānogriež. Daudziem dārzmīļiem neceļas roka to izdarīt, taču jānogriež noteikti! Tirgotāji ļauj stādiņam veidot ziedu tikai tāpēc, ka pircēji labāk pērk ziedošus augus, kad var redzēt zieda krāsu.

Kad dzinums būs saīsināts, augam tā būs kā komanda veidot jaunus dzinumus. Pat ja šoruden vairs līdz ziediem netiks, nākamo gadu krūmiņš sagaidīs spēcīgs.

Foto: Inita Šteinberga

Ziedu veidošanai augs patērē daudz spēka, tāpēc tos nogriež. Ziemā jauno rozīti vēlams piesegt vairāk nekā citas.